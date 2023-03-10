Для ремонту високовольтних мереж Одеської області знадобиться кілька днів, - ОВА
Внаслідок ворожих атак в Одеській області пошкоджені високовольтні мережі. Для їхнього ремонту потрібно кілька днів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Енергетики працювали всю ніч, щоб подати електроенергію побутовим споживачам. Ремонт є вдалим, хоча знадобиться ще мінімум кілька днів для налагодження високовольтних мереж, адже було влучання", - зазначив речник ОВА.
Братчук зазначив, що у регіоні можливі мережеві обмеження електропостачання через зріст навантаження. Також не виключені й аварійні відключення. У місті працює близько половини електротранспорту.
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