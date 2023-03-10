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Перший український політв’язень у Криму Микола Шиптур вийшов на волю

тюрма

Український бранець Микола Шиптур вийшов на волю із Сімферопольскої колонії, оскільки сплив його термін ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у Фейсбуці "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля". 

Шиптура заарештували дев'ять років тому, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Активіста катували, змусили свідчити проти себе і засудили до дев'яти років позбавлення волі. 

Як сказано у дописі, після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники міграційної служби РФ. Наразі зв'язку із ним немає, місце його перебування невідоме. Проте зазначається, що Шиптур має усі необхідні документи для повернення в Україну. 

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Крим (14192) політв’язні (1357)


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Сподіваюся побачити земляка в Києві
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10.03.2023 12:34 Відповісти
Вийшов на мітинг до дня народження поета і був осуджений на дев'ять років. Росія повинна бути знищена!
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10.03.2023 12:35 Відповісти
Кацапи , ви кончені потвори , яких потрібно розірвати на шматки і
повбивати , як скажених собак , бо ви не маєте права на життя 😠
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10.03.2023 12:38 Відповісти
 
 