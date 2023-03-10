Перший український політв’язень у Криму Микола Шиптур вийшов на волю

Український бранець Микола Шиптур вийшов на волю із Сімферопольскої колонії, оскільки сплив його термін ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у Фейсбуці "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

Шиптура заарештували дев'ять років тому, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Активіста катували, змусили свідчити проти себе і засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Як сказано у дописі, після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники міграційної служби РФ. Наразі зв'язку із ним немає, місце його перебування невідоме. Проте зазначається, що Шиптур має усі необхідні документи для повернення в Україну.

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