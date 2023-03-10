Перший український політв’язень у Криму Микола Шиптур вийшов на волю
Український бранець Микола Шиптур вийшов на волю із Сімферопольскої колонії, оскільки сплив його термін ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у Фейсбуці "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".
Шиптура заарештували дев'ять років тому, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Активіста катували, змусили свідчити проти себе і засудили до дев'яти років позбавлення волі.
Як сказано у дописі, після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники міграційної служби РФ. Наразі зв'язку із ним немає, місце його перебування невідоме. Проте зазначається, що Шиптур має усі необхідні документи для повернення в Україну.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повбивати , як скажених собак , бо ви не маєте права на життя 😠