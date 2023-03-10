Прем’єр-міністр Фінляндії Марін прибула з візитом до Києва

10 березня прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін приїхала до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.no, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", - передає видання.

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