Прем’єр-міністр Фінляндії Марін прибула з візитом до Києва
10 березня прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін приїхала до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.no, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", - передає видання.
Топ коментарі
+15 YU ST
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+7 Валерий Коломиец #502756
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+6 Trevo Trow
показати весь коментар10.03.2023 13:36 Відповісти Посилання
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