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Новини Агресія Росії проти України
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Прем’єр-міністр Фінляндії Марін прибула з візитом до Києва

санна,марін

10 березня прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін приїхала до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.no, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським", - передає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі) прощаються у Києві: Церемонію відвідав Зеленський та прем’єрка Фінляндії Марін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

візит (1615) Зеленський Володимир (24374) Київ (19672) Фінляндія (1329) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+15
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10.03.2023 13:28 Відповісти
+7
Гарненька дівчинка!
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10.03.2023 13:39 Відповісти
+6
Нам із фінами є що відзначити. Якраз цими днями кількість знищених українцями москалів з 24.02.2022 зрівнялася із кількістю кацапів, вгамованих у Талвісоті (зимовій москало-фінській війні 1939-40 рр.).
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10.03.2023 13:36 Відповісти
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10.03.2023 13:28 Відповісти
Церемонія прощання з Героєм України Да-Вінчі

https://youtu.be/amyh8Ubfxh8
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10.03.2023 13:34 Відповісти
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10.03.2023 13:34 Відповісти
Гарненька дівчинка!
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10.03.2023 13:39 Відповісти
Нам із фінами є що відзначити. Якраз цими днями кількість знищених українцями москалів з 24.02.2022 зрівнялася із кількістю кацапів, вгамованих у Талвісоті (зимовій москало-фінській війні 1939-40 рр.).
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10.03.2023 13:36 Відповісти
Толвісота гарно причесала кацапські амбіції... зберегла Фінляндію як державу. Толвісоту потрібно реамувати й повернути в фінляндію окуповані совком землі... Виборг проситься до дому й просить знищити кацапські черви які там копошаться.
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10.03.2023 14:57 Відповісти
Недавно біля мене в Києві перейменували вулицю Виборзьку на Олекси Тихого. Стара назва давно муляла.
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10.03.2023 21:25 Відповісти
Як завжди, пересічних громадян поряд немає.
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10.03.2023 13:54 Відповісти
А ця фінська прем'єрка - сексі🥰. Щось тільки вона часто з візитами до України.
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10.03.2023 14:09 Відповісти
Ну, часто, і що? Хороших сексі приємно приймати
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10.03.2023 14:28 Відповісти
натякаєш на відсутність Лєнки в Україні?
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10.03.2023 16:20 Відповісти
може Фінляндія штук 5 танків дасть ...
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10.03.2023 14:34 Відповісти
Вітаємо!
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10.03.2023 15:08 Відповісти
 
 