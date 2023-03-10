Окупанти створюють "народні дружини" на півдні, - Центр національного спротиву

Окупаційна адміністрація в межах підготовки до мобілізації почала формувати "народні дружини правопорядку" на захоплених районах Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Колаборанти оголосили про формування "Народного ополчення Запорізької області". За легендою, це будуть добровольці, які будуть охороняти порядок на вулицях. Проте навіть зрадники не приховують, що в "народне ополчення" можуть вступати росіяни з усіх регіонів рф.

Зауважимо, що створення таких "дружинників" має два дві мети. Перша, суто пропагандистська, створити ілюзію підтримки окупантів з боку місцевих після провалу ідеї з добровольчим батальйоном, вступ до якого місцеві проігнорували й він залишився існувати лише в пропагандистських відео.

Друга мета – це сформувати перелік осіб для мобілізації, яку готують окупанти", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в Центрі, таку операцію ворог вже проводив на захоплених землях Донецької та Луганської областей, де спочатку створили такі угруповання, а потім учасників першими мобілізували на фронт.

"Бо добровільна участь в "ополченні" є ознакою лояльності з боку учасника, отже, така людина перша підпадає під мобілізацію до лав ворожої армії", - додали в Центрі нацспротиву.

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