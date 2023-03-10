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Новини Агресія Росії проти України
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Кримського активіста Османова у Росії хочуть засудити до 18 років колонії

османов,ансар

Активіста громадського об’єднання "Кримська солідарність" Ансара Османова росіяни звинувачують у причетності до діяльності організації "Хізб-ут-Тахрір" та вимагають засудити до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомило ГО "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Державний обвинувач Сергій Айдінов під час дебатів заявив, що "вина Ансара Османова доведена" і назвав бажаним російським обвинуваченням термін – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. З цього терміну 47-річний Османов перші чотири роки муситиме провести в найсуворіших умовах – у в'язниці", - йдеться в повідомленні.

В "Кримській солідарності" зазначають, що основа обвинувачення - аудіозапис таємних прослуховувань розмов, зроблений у будинку Ернеста Сейтосманова. Водночас захист надав експертизу незалежного спеціаліста, що в розмовах Османова із Сейтосмановим немає закликів до тероризму чи насильства.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, розмови стосувалися переслідувань кримських татар, того, як допомогти їхнім сім'ям, а "слідство" інтерпретувало їх так, як йому потрібно.

Османов заперечує свою вину та причетність до терористичної діяльності.

Автор: 

арешт (2537) Крим (14192) суд (11744) активіст (314) кримські татари (2005)


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********* столько не просуществует .
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10.03.2023 14:49 Відповісти
Тю... Північна Корея (модель СРСР 30-років в квадраті) існує.
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10.03.2023 17:18 Відповісти
 
 