Кримського активіста Османова у Росії хочуть засудити до 18 років колонії

Активіста громадського об’єднання "Кримська солідарність" Ансара Османова росіяни звинувачують у причетності до діяльності організації "Хізб-ут-Тахрір" та вимагають засудити до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомило ГО "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Державний обвинувач Сергій Айдінов під час дебатів заявив, що "вина Ансара Османова доведена" і назвав бажаним російським обвинуваченням термін – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. З цього терміну 47-річний Османов перші чотири роки муситиме провести в найсуворіших умовах – у в'язниці", - йдеться в повідомленні.

В "Кримській солідарності" зазначають, що основа обвинувачення - аудіозапис таємних прослуховувань розмов, зроблений у будинку Ернеста Сейтосманова. Водночас захист надав експертизу незалежного спеціаліста, що в розмовах Османова із Сейтосмановим немає закликів до тероризму чи насильства.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, розмови стосувалися переслідувань кримських татар, того, як допомогти їхнім сім'ям, а "слідство" інтерпретувало їх так, як йому потрібно.

Османов заперечує свою вину та причетність до терористичної діяльності.