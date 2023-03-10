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Новини Війна
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Виробник деталей для Leopard 2 та Leclerc нарощує виробництво

renk

Renk AG, компанія, що виробляє запчастини для німецьких танків Leopard 2 та французьких Leclerc, найняла нових працівників та збільшила виробництво. Це сталося після обіцянки німецького уряду підвищити витрати на оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Очікується, що німецький уряд незабаром створить спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації збройних сил. 

Виконавча директорка підриємства Сюзанна Віганд в інтерв'ю зазначила, що нарощення вробництва не пов'язане з якимись конкретними замовленнями, але компанія хоче бути готовою до моменту, коли вони надійдуть. У рамках цієї підготовки штат було збільшено на 13 % минулого року. Зазвичай частка оборонних закупівель німецького уряду становлять 10 % прибутку компанії, але Віганд висловила сподівання, що у майбутньому цей відсоток збільшиться. 

У статті йдеться, що хоча донедавна німецький уряд не поспішав збільшувати обсяг замовлення нових систем озброєння, але війна в Україні змінила думку громадскості. 

"Люди більше розуміють необхідність національної оборони і те, що боєздатні збройні сили коштуватимуть грошей", - сказала Віганд, додавши, що зміна громадської думки також зробила компанію привабливішим роботодавцем.

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Німеччина (7484) виробництво (1658) танк (2087) економіка (935)


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От що животворяща українська піздюліна кацапові творить з Бундес ВПК🤗 Чудни дєла твоя Господі, підсрачник кацапам від України, а бонуси Німеччині 😝😝😝😝😝😜🤪
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10.03.2023 15:32 Відповісти
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10.03.2023 15:35 Відповісти
Це дуже добре!
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10.03.2023 15:48 Відповісти
Наконец-то розовые пони зашевелились. Как бэ немного самонадеянно клепать экономику возле варваров заточенных на экспансию не имея собственную армию. Это я вам как ветеран Sid Meier's civilization 4 говорю
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10.03.2023 19:20 Відповісти
 
 