В окупованому Сєверодонецьку, де росіяни повністю зруйнували каналізацію та пошкодили водогін, мешкає майже 10 тисяч містян, - керівник ВЦА Стрюк
У тимчасово окупованому російськими військами місті Сєвєродонецьк (Луганська область) наразі повністю зруйновано каналізацію, пошкоджено підстанції та водопровід. За попередніми підрахунками, в місті мешкає до 10 тисяч людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ситуація досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності. Практично окупаційна влада змогла подати в Сєвєродонецьк електрику, хоча й не на повну потужність, частково подається вода, не працює каналізація та відсутнє опалення. Єдине, що їм вдалося зробити - це більш-менш вцілілі будинки приєднали до кількох модульних котелень, які завезли в місто. І у такий спосіб вони забезпечили своє проживання", - сказав він.
За його словами, у Сєвєродонецьку вціліли декілька десятків житлових будинків, хоча до повномасштабного вторгнення Росії в місті налічувалося 780 багатоповерхівок.
За підрахунками у місті залишилося приблизно 10 тисяч людей, це саме корінні городяни (до повномасштабного вторгнення населення Сєвєродонецька становило 100 тисяч осіб – ред.).
"Фактично в місті зруйновано каналізаційний колектор, він не функціонує разом із очисними спорудами. Майже всі електричні підстанції були пошкоджені, виведені з ладу. Більшість із них уже не можна буде відновити - потрібно будувати заново. Обхідні підстанції у місті зруйновані. Електрику підключали з лінії, штучно дотягнутої до Сєверодонецька. Те саме стосується і водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище за другий-третій поверх: не вистачає тиску", - уточнив керівник ВЦА.
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Понятно, какой "мир" они ждут
Десять тысяч идиотов, которые ждали "русский мир", наконец то его дождались! И нефиг их жалеть!
Тодішній міський голова Сєверодонецька Володимир Грицишин опирався цьому збіговиську, як міг. Здер з януковича 5 млн. грн. на ремонт Льодового, вимагав їх "з'їзд" оголосити лише "зустріччю нардепів з виборцями", сам на нього з командою не пішов, а пізніше обізвав це "шабашем сєпаратістов". За що пізніше поплатився посадою, а місто поплатилось проукраїнським мером, за якого навряд чи лугандонські мавпи зайшли б у Сєверодонецьк у 2014 році.
Самое главное что самые разбитые города как раз с большим количеством ватанов.
Якщо їм пофіг під ким жити, то чому нам не повинно бути пофіг на них?
А от інженерні мережі доведеться будувати нові (чого згадані вище зальотниє очільники робити і до війни не хотіли). Коли це місто повернеться до рідного дому, більшість його мешканців повернуться і воно має бути відроджене, бо знаходиться у непоганому та перспективному місці, за яким містяни дуже сумують.