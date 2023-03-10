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Новини
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В окупованому Сєверодонецьку, де росіяни повністю зруйнували каналізацію та пошкодили водогін, мешкає майже 10 тисяч містян, - керівник ВЦА Стрюк

сєверодонецьк

У тимчасово окупованому російськими військами місті Сєвєродонецьк (Луганська область) наразі повністю зруйновано каналізацію, пошкоджено підстанції та водопровід. За попередніми підрахунками, в місті мешкає до 10 тисяч людей.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це  керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація досить складна: місто продовжує жити в умовах обмеженої функціональності. Практично окупаційна влада змогла подати в Сєвєродонецьк електрику, хоча й не на повну потужність, частково подається вода, не працює каналізація та відсутнє опалення. Єдине, що їм вдалося зробити - це більш-менш вцілілі будинки приєднали до кількох модульних котелень, які завезли в місто. І у такий спосіб вони забезпечили своє проживання", - сказав він.

За його словами, у Сєвєродонецьку вціліли декілька десятків житлових будинків, хоча до повномасштабного вторгнення Росії в місті налічувалося 780 багатоповерхівок. 

Також читайте: Доступу до медицини для цивільних мешканців Сєверодонецького району практично немає, - РВА

За підрахунками у місті залишилося приблизно 10 тисяч людей, це саме корінні городяни (до повномасштабного вторгнення населення Сєвєродонецька становило 100 тисяч осіб – ред.).

"Фактично в місті зруйновано каналізаційний колектор, він не функціонує разом із очисними спорудами. Майже всі електричні підстанції були пошкоджені, виведені з ладу. Більшість із них уже не можна буде відновити - потрібно будувати заново. Обхідні підстанції у місті зруйновані. Електрику підключали з лінії, штучно дотягнутої до Сєверодонецька. Те саме стосується і водопровідного колектора, оскільки вода не піднімається вище за другий-третій поверх: не вистачає тиску", - уточнив керівник ВЦА.

Читайте: Відновлення Сєверодонецька окупанти відтермінували ще на два роки, - ОВА

Автор: 

окупація (6751) Сєверодонецьк (508) руйнування (258)


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Топ коментарі
+10
Більшість із них, мабуть, "ждуни", які ще й "зливали" рашистам позиції ЗСУ.
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10.03.2023 17:42 Відповісти
+6
Для Луганской области был довольно комфортным, теперь будут руины .
Самое главное что самые разбитые города как раз с большим количеством ватанов.
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10.03.2023 18:27 Відповісти
+4
Ну и "бох им в помащь"!
Десять тысяч идиотов, которые ждали "русский мир", наконец то его дождались! И нефиг их жалеть!
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10.03.2023 17:50 Відповісти
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Більшість із них, мабуть, "ждуни", які ще й "зливали" рашистам позиції ЗСУ.
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10.03.2023 17:42 Відповісти
По немецком ТБ показывали репортаж немецкой журналистки из Бахмута. Она брала интервью у молодой семьи, которая отказывается уезжать. Огромный бугай спрятал лицо, а его дружина : "нам главное, чтобы был мир, дождемся мира здесь"
Понятно, какой "мир" они ждут
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10.03.2023 19:39 Відповісти
Так от з Сєверодонецька від того міра практично одразу виїхало понад 90% населення. Звісна річ, частина на расію-матушку, але абсолютна більшість до України та Європи.
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10.03.2023 23:00 Відповісти
Потвори асвабадітєльньіє , одне з найкомфортніших для повсякденного проживання людей місто було - торговельна мережа, кафешки, транспорт, вода з кранів реально джерельна, скрізь було чисто, усе працювало.
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10.03.2023 17:42 Відповісти
Ну и "бох им в помащь"!
Десять тысяч идиотов, которые ждали "русский мир", наконец то его дождались! И нефиг их жалеть!
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10.03.2023 17:50 Відповісти
Кстати, с 2014-го Северодонецк носил негласное имя "сепародонецк". Заслуженно.
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10.03.2023 17:52 Відповісти
Абсолютно не заслужено. Сєверодонецьк у тому регіоні був напевно найбільш проукраїнським містом насправді. Що ригоанальна банда за відкат до міського бюджету (5 млн. грн.) влаштувала у нині знищеному кацапами льодовому палаці свої сепарські з'їзди означає лише, що вона тоді забзділа проводити їх в обласних центрах.

Тодішній міський голова Сєверодонецька Володимир Грицишин опирався цьому збіговиську, як міг. Здер з януковича 5 млн. грн. на ремонт Льодового, вимагав їх "з'їзд" оголосити лише "зустріччю нардепів з виборцями", сам на нього з командою не пішов, а пізніше обізвав це "шабашем сєпаратістов". За що пізніше поплатився посадою, а місто поплатилось проукраїнським мером, за якого навряд чи лугандонські мавпи зайшли б у Сєверодонецьк у 2014 році.
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10.03.2023 22:54 Відповісти
*****, асвабаді нас от бандер.
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10.03.2023 17:58 Відповісти
Для Луганской области был довольно комфортным, теперь будут руины .
Самое главное что самые разбитые города как раз с большим количеством ватанов.
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10.03.2023 18:27 Відповісти
зато паленка по 50 рубасов!!!
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10.03.2023 18:35 Відповісти
І автомати по продажу "боярки" уже на підльоті
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10.03.2023 21:59 Відповісти
Півроку було, щоб виїхати. Раз залишилися, значить "какая разніца".

Якщо їм пофіг під ким жити, то чому нам не повинно бути пофіг на них?
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10.03.2023 19:53 Відповісти
Есть кто нибудь из Севродонецка,рассказать из первых уст..Гайдая не приглашать-сразу говорю.Он уже Кременную и Сватово взял,еще в декабре..
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10.03.2023 19:55 Відповісти
Не вдасться, бо там навіть мобільного зв'язку немає, а не те що інтернету.
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10.03.2023 22:37 Відповісти
Да я знаю...Може хто їздив додому та повернувся з того мордору,бо там усе зруйновано вщент.
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10.03.2023 22:58 Відповісти
Ну вот и дождались асвабадителей.
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10.03.2023 21:17 Відповісти
Ждуни рускава міра, я був в там. Там сама сєпарня і то затята.
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10.03.2023 21:26 Відповісти
Дождались кацапню, тепер нехай чекають хаймарси чи ескалібури. Цікаво хто перший ?
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10.03.2023 22:01 Відповісти
Тобі "пощастило" з контактами. Інакше б відсотків 75 містян до України та на Захід не поїхали б.
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10.03.2023 23:18 Відповісти
Клята кацапня сподівалась, що мешканці міста з переляку усі повтікають та залишать їм свої будинки та квартири з усім майном та непошкоджену інфраструктуру. А виявилось, що далеко не всі втікли, місто довелось сильно руйнувати, а зараз воно таке і нашим не треба, і кацапам теж. Після деокупації все одно доведеться все зносити та відбудовувати по-новому.
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10.03.2023 22:51 Відповісти
Насправді з багатоповерхівок знести доведеться відсотків 10, решта ремонту підлягає. Стрюк з фантазером-заробітчанином Гайдаєм масштаби свідомо завищують - служба такая!

А от інженерні мережі доведеться будувати нові (чого згадані вище зальотниє очільники робити і до війни не хотіли). Коли це місто повернеться до рідного дому, більшість його мешканців повернуться і воно має бути відроджене, бо знаходиться у непоганому та перспективному місці, за яким містяни дуже сумують.
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10.03.2023 23:15 Відповісти
 
 