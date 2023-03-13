Вдалося з’ясувати місцезнаходження 1075 цивільних, захоплених росіянами на окупованих територіях, - правозахисниця Решетилова

Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) ідентифікувала 1075 цивільних – громадян України та іноземців, які були захоплені на окупованих територіях і вивезені звідти.

Про це заявила координатор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Ольга Решетилова.

"Щодо цивільних заручників, то станом на минулий тиждень наша організація ідентифікувала місцезнаходження 1 075 цивільних осіб, громадян України та інших країн, до речі, які були захоплені на окупованих територіях і вивезені", - сказала Решетилова.

За словами Решетилової, ця цифра далеко не остаточна, бо інформацію з окупованих територій отримувати дуже важко.

"Дуже часто сім’ї бояться про це повідомляти. Або навіть були ситуації, коли, наприклад, на Херсонщині затримували людей цілими сім’ями, і немає навіть кому повідомити про їхнє затримання", - зазначила вона і додала, що дієвого механізму звільнення цих людей наразі нема.

Окремо представниця МІПЛ зазначила, що раніше організація, яку вона представляє, повідомляла про секретну російську в’язницю - Брянське СІЗО № 2 у Новозибкові, і уточнила, що там, за їхньою інформацією, утримують 640 громадян України.

"Хочу наголосити, що звільнені будуть усі. Ми над цим працюємо як правозахисна спільнота, над цим працює Українська держава. Це має бути чіткий меседж для рідних, які чекають: (їхні родичі. – Ред.). будуть звільнені рано чи пізно", - запевнила координатор МІПЛ.

