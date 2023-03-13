Росії знадобляться десятиліття для відновлення військового потенціалу, - Данілов
У Заходу є час для глобального переосмислення та перебудови системи стримування автократичних режимів.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар13.03.2023 16:51 Відповісти Посилання
+19 Старый зольдат
показати весь коментар13.03.2023 16:50 Відповісти Посилання
+18 Алекс Корвин
показати весь коментар13.03.2023 16:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інакше було тоді, коли Люся був Бабою Вангою офіційно.
"Колись" - завжди інакше ніж "тепер" та "зараз", з плином часу усе змінюється.
Все, що зросло в Укроборонпромі за останні роки, то премії топів.
ось якщо б ********** їм заводи тоді можно казати
А хто відновлюватиме?
Якщо і без війни демографія Росії котилася в прірву, то зараз вона вже на дні.
Сьогодні Кадиров був на доповіді у путина (виглядає до речі, жахливо, весь опухлий. Мабуть все-таки нирки. І першим пунктом його доповіді стало те, що з демографією в Чечні все ОК!!! Ось у цьому і сама сіль падіння демографії в росії. Якщо зовсім точно , то падає не демографія Росії, а демографія у руських. Інші якось розмножуються.
Существует четкая аналитика военного потенциала РФ. С цифрами, с кол-вом всех военных заводов, их производственной мощности и потенциала, с кол-во военных учебных центров, военных ВУЗов, мобилизационный потенциал, возможности и поведение "союзников" РФ и т.п. Все посчитано и спрогнозировано. Но эта аналитика является секретной. Т.к. из этой аналитики следует, что войну РФ может вести столько, сколько посчитают необходимым. И изменить это положение вещей могут только 2 фактора:
1. Полное мировое эмбарго на торговлю с РФ. А не нынешние т.н. "санкции"
2. Увеличение поставок вооружений и техники в Украину в разы.
Ни к первому, ни ко второму фактору Запад не готов. Именно поэтому такая аналитика секретна.
Запад надеется на "черного лебедя": путлер сдохнет, дворцовый переворот, внутреннее народное недовольство в РФ и т.п.
А вот начать производить 1000 тяжелых крылатых ракет в месяц с новой электроникой кацапы могут. По 100000 долларов за 1 ракету вместо 5 млн, если уберут коррупционный элемент из стоимости ракеты. Это несложное производство, станки очень хорошо автоматизированы и персонал под них тоже можно готовить в огромных количествах. И если кацапы это смогут сделать, а технически они могут это сделать, то нам будет очень тяжело. У кацапов огромная территория, есть горы в большом количестве, они могут надежно закрыть свои заводы. А вот нам это сложнее и ресурсов не так уж и много.
А еще есть Северная Корея, у которой очень много оружия, очень много, притом совместимого с кацапской техникой, и вылизанного в масле.
Не надо отдавать судьбу нашей страны какому-то случаю. Надо наносить ущерб военной промышленности оркостана, которая на данный момент раз в 20-30 сильнее нашей военной промышленности. Пользуясь тем фактом, что у кацапов логические цепочки в тысячи километров, все защитить они не смогут, подрежь несколько и они будут простаивать. И пользуясь тем фактом, что на россии живет 120 млн человек, которые все хотят жрать и еще там холодно. Если у них не будет еды или тепла, то им будет во много раз тяжелее, чем там, т.к. нас меньше, мы компактны и у нас теплее. Надо пользоваться своими преимуществами.
https://lviv.media/ukraina/64632-radnik-zastupnika-ministra-oboroni-vkrav-ponad-17-mlrd-grn-yaki-mali-vitratiti-na-zsu-detali/
А суддя, як там відстоює національну безпеку та інтереси України від зазіхань злочинців під час дії Воєнного Стану ??