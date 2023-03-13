Росії знадобляться десятиліття для відновлення військового потенціалу, - Данілов

У Заходу є час для глобального переосмислення та перебудови системи стримування автократичних режимів.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", - йдеться в повідомленні.

