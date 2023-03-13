УКР
3 690 50

Росії знадобляться десятиліття для відновлення військового потенціалу, - Данілов

данілов

У Заходу є час для глобального переосмислення та перебудови системи стримування автократичних режимів.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу. Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (67900)
Топ коментарі
+30
а скільки років доведеться відновлювати те що ви закатали в асфальт ?
13.03.2023 16:51 Відповісти
13.03.2023 16:51 Відповісти
+19
Ветеринару виднее.
13.03.2023 16:50 Відповісти
13.03.2023 16:50 Відповісти
+18
Если бы земразота не разминировала чонгар и не запустила кацапов в Гостомель зелёным коридором,за миллиарды ***** -войны вообще бы не было.
13.03.2023 16:52 Відповісти
13.03.2023 16:52 Відповісти
Ветеринару виднее.
13.03.2023 16:50 Відповісти
13.03.2023 16:50 Відповісти
Цей геній заспокоює Захід? Небезпека минула, вже можна не дуже й допомагати, бо раша не скоро відновиться
13.03.2023 18:07 Відповісти
13.03.2023 18:07 Відповісти
а скільки років доведеться відновлювати те що ви закатали в асфальт ?
13.03.2023 16:51 Відповісти
13.03.2023 16:51 Відповісти
Та хоть би і ніколи вже не відновили, пад***ки.
13.03.2023 16:52 Відповісти
13.03.2023 16:52 Відповісти
Ыксперд по военному потенциалу, ветеринар конечно разбирается.
13.03.2023 16:52 Відповісти
13.03.2023 16:52 Відповісти
Тепер Данілов замість Люсі Арестовича?
13.03.2023 16:52 Відповісти
13.03.2023 16:52 Відповісти
Что значит "теперь"? Когда-то было иначе?
13.03.2023 16:56 Відповісти
13.03.2023 16:56 Відповісти
Тепер - це останнім часом, з тих пір як Арестович перестав бути радником "офісу".
Інакше було тоді, коли Люся був Бабою Вангою офіційно.
"Колись" - завжди інакше ніж "тепер" та "зараз", з плином часу усе змінюється.
13.03.2023 17:39 Відповісти
13.03.2023 17:39 Відповісти
Это я в фигуральном смысле спросил. В том плане, что Данилов точно такой же 3,14дун-задушевник как и Арестович. Все они птенцы одного гнезда.
13.03.2023 17:57 Відповісти
13.03.2023 17:57 Відповісти
Если бы земразота не разминировала чонгар и не запустила кацапов в Гостомель зелёным коридором,за миллиарды ***** -войны вообще бы не было.
13.03.2023 16:52 Відповісти
13.03.2023 16:52 Відповісти
Так і живемо
13.03.2023 17:57 Відповісти
13.03.2023 17:57 Відповісти
Ну що, Нострадамус самоучка, вже пожував весною в Криму шашлички?
13.03.2023 16:53 Відповісти
13.03.2023 16:53 Відповісти
Так вона ж має репнути -- відновленя відміняється .
13.03.2023 16:53 Відповісти
13.03.2023 16:53 Відповісти
Яка росія, після цього не повинно залишитись ніякої расіі.
13.03.2023 16:54 Відповісти
13.03.2023 16:54 Відповісти
На що спирався? Жека/Юзик написалі докладну записку?
13.03.2023 16:55 Відповісти
13.03.2023 16:55 Відповісти
За своїм слідкуй.
Все, що зросло в Укроборонпромі за останні роки, то премії топів.
13.03.2023 16:58 Відповісти
13.03.2023 16:58 Відповісти
Він так каже ніби він працює у РНБО Московії !
13.03.2023 16:58 Відповісти
13.03.2023 16:58 Відповісти
вони падли всі там працюють на пуйла. Не дарма ж "Київ за 3 дні"
13.03.2023 17:02 Відповісти
13.03.2023 17:02 Відповісти
щє один ******, в них досталь бабла і заводи їм ніхто не бомбив
ось якщо б ********** їм заводи тоді можно казати
13.03.2023 16:58 Відповісти
13.03.2023 16:58 Відповісти
А які у нього заводи?
13.03.2023 17:03 Відповісти
13.03.2023 17:03 Відповісти
Я так розумію, що з підняттям призовного віку вже розпочнуть те відновлення...
13.03.2023 16:58 Відповісти
13.03.2023 16:58 Відповісти
Такі данілові допоможуть рашкі знову, не сумнівайтесь.
13.03.2023 16:58 Відповісти
13.03.2023 16:58 Відповісти
А скільки десятиріч доведеться нам відновлювати все розбите і знищене після вашого приготування до війни?
13.03.2023 16:59 Відповісти
13.03.2023 16:59 Відповісти
Так данілов же збирався розвалити ереф. Тоді про чіє і яке відновлення потенціалу йдеться? Чи йдеться тільки про язик,який випереджає думки?
13.03.2023 16:59 Відповісти
13.03.2023 16:59 Відповісти
А наш військовий потенціал коли відновиться? Оті програми, що ви позакривали?
13.03.2023 17:02 Відповісти
13.03.2023 17:02 Відповісти
Військовий потенціал відновити можна. Багатств Сибіру вистачить ще на 1000 років та на 100 божевільних диктаторів.
А хто відновлюватиме?
Якщо і без війни демографія Росії котилася в прірву, то зараз вона вже на дні.
Сьогодні Кадиров був на доповіді у путина (виглядає до речі, жахливо, весь опухлий. Мабуть все-таки нирки. І першим пунктом його доповіді стало те, що з демографією в Чечні все ОК!!! Ось у цьому і сама сіль падіння демографії в росії. Якщо зовсім точно , то падає не демографія Росії, а демографія у руських. Інші якось розмножуються.
13.03.2023 17:03 Відповісти
13.03.2023 17:03 Відповісти
Не треба колискових ще й від Вас
13.03.2023 18:11 Відповісти
13.03.2023 18:11 Відповісти
та как-то ***** , что там на паРаше будет , пусть хоть сдохнут все , нам све делать .
13.03.2023 17:04 Відповісти
13.03.2023 17:04 Відповісти
як сказав би Булгаков: "советы космического масштаба и космической же глупости"
13.03.2023 17:05 Відповісти
13.03.2023 17:05 Відповісти
Оценивая "военный потенциал" РФ, Данилов озвучивает хотелки.
Существует четкая аналитика военного потенциала РФ. С цифрами, с кол-вом всех военных заводов, их производственной мощности и потенциала, с кол-во военных учебных центров, военных ВУЗов, мобилизационный потенциал, возможности и поведение "союзников" РФ и т.п. Все посчитано и спрогнозировано. Но эта аналитика является секретной. Т.к. из этой аналитики следует, что войну РФ может вести столько, сколько посчитают необходимым. И изменить это положение вещей могут только 2 фактора:
1. Полное мировое эмбарго на торговлю с РФ. А не нынешние т.н. "санкции"
2. Увеличение поставок вооружений и техники в Украину в разы.
Ни к первому, ни ко второму фактору Запад не готов. Именно поэтому такая аналитика секретна.
Запад надеется на "черного лебедя": путлер сдохнет, дворцовый переворот, внутреннее народное недовольство в РФ и т.п.
13.03.2023 17:13 Відповісти
13.03.2023 17:13 Відповісти
Вообще-то нет. Танки в таком количестве им будут не нужны, артиллерия тоже, снаряды в том числе. Тяжелые самолеты могут не пригодится, хватит тех, что есть.

А вот начать производить 1000 тяжелых крылатых ракет в месяц с новой электроникой кацапы могут. По 100000 долларов за 1 ракету вместо 5 млн, если уберут коррупционный элемент из стоимости ракеты. Это несложное производство, станки очень хорошо автоматизированы и персонал под них тоже можно готовить в огромных количествах. И если кацапы это смогут сделать, а технически они могут это сделать, то нам будет очень тяжело. У кацапов огромная территория, есть горы в большом количестве, они могут надежно закрыть свои заводы. А вот нам это сложнее и ресурсов не так уж и много.

А еще есть Северная Корея, у которой очень много оружия, очень много, притом совместимого с кацапской техникой, и вылизанного в масле.

Не надо отдавать судьбу нашей страны какому-то случаю. Надо наносить ущерб военной промышленности оркостана, которая на данный момент раз в 20-30 сильнее нашей военной промышленности. Пользуясь тем фактом, что у кацапов логические цепочки в тысячи километров, все защитить они не смогут, подрежь несколько и они будут простаивать. И пользуясь тем фактом, что на россии живет 120 млн человек, которые все хотят жрать и еще там холодно. Если у них не будет еды или тепла, то им будет во много раз тяжелее, чем там, т.к. нас меньше, мы компактны и у нас теплее. Надо пользоваться своими преимуществами.
13.03.2023 17:18 Відповісти
13.03.2023 17:18 Відповісти
видно, що вітірінар проходив в середній школі НВП в 9-10класах.
13.03.2023 17:20 Відповісти
13.03.2023 17:20 Відповісти
пучить його з шашликів..кожен день ви,,,сер від дебілова.. нострадамус доморощений
13.03.2023 17:31 Відповісти
13.03.2023 17:31 Відповісти
А що будуть робити панове? Чекати й спостерігати??
13.03.2023 17:40 Відповісти
13.03.2023 17:40 Відповісти
А він що, не ставить собі за мету зробити усе сьогодні так, щоб нашим нащадкам більше ніколи россія не змогла загрожувати? Тоді нах він нам такий потрібен?
13.03.2023 17:45 Відповісти
13.03.2023 17:45 Відповісти
Існування РоССії загроза завжди!
13.03.2023 17:49 Відповісти
13.03.2023 17:49 Відповісти
не влаштовує. Потрібно *Заходу знадобиться декілька десятиріч, щоб з'єднати це штучне утворення воєдино*
13.03.2023 17:48 Відповісти
13.03.2023 17:48 Відповісти
Украине тогда понадобится в 10 раз больше времени чтобы восстановить промышленность и начать восстанавливать армию, если учесть что Украине перестанут давать оружие как только мы подпишем *мир*?
13.03.2023 17:51 Відповісти
13.03.2023 17:51 Відповісти
Чи не пофіг шо там у сусіда коли в тебе чума в загоні.
13.03.2023 17:52 Відповісти
13.03.2023 17:52 Відповісти
Я надеюсь что хоть до 30_го года война закончится!
13.03.2023 17:54 Відповісти
13.03.2023 17:54 Відповісти
А хто він взагалі такий, їй-богу, не знаю
13.03.2023 17:59 Відповісти
13.03.2023 17:59 Відповісти
А скільки часу ще треба привладним, щоб повернув 1.7 млрд грн діляга, який за ці гроші шаленні, обіцяв речове майно???
https://lviv.media/ukraina/64632-radnik-zastupnika-ministra-oboroni-vkrav-ponad-17-mlrd-grn-yaki-mali-vitratiti-na-zsu-detali/

А суддя, як там відстоює національну безпеку та інтереси України від зазіхань злочинців під час дії Воєнного Стану ??
13.03.2023 18:17 Відповісти
13.03.2023 18:17 Відповісти
Не хвилюйся, Данилове. Вони дороги не будуватимуть і 1 000 000 000 дерев не садитимуть. А готуватимуться.
13.03.2023 18:22 Відповісти
13.03.2023 18:22 Відповісти
Що він меле!
13.03.2023 18:46 Відповісти
13.03.2023 18:46 Відповісти
З барана важко зробити, навіть, ветеринара! Зате зеленському вдається з них робити посадовців. Ось і бекають без кінця!
13.03.2023 19:19 Відповісти
13.03.2023 19:19 Відповісти
Это Данилов на кофейной гуще погадал? В отставку!!
13.03.2023 20:18 Відповісти
13.03.2023 20:18 Відповісти
Данілов ти чому так за кацапів переживаєш, тобі їх шкода.
13.03.2023 20:22 Відповісти
13.03.2023 20:22 Відповісти
Якби не зе-мразота, то і війни б не було, звисокою виригідністю. Похєрєлі армію і ВПК, шукали мир в очах путіна, розмінували кордон, закатали і вкрали міліарди гривень. Що, падли, закінчили війну за два тижні? Який рейтинг Зелі був перед війною? Відсотків 10-12? От шакали і напали, рвати по живому, бо вирішили, що Україна безсила і розтерзана цими тварями.
14.03.2023 14:26 Відповісти
14.03.2023 14:26 Відповісти
 
 