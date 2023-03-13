Кількість зареєстрованих та незареєстрованих переселенців може сягати 7 млн, - Верещук

Щонайменше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зареєстрували на сьогодні внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість переселенців, як зареєстрованих, так і незареєстрованих може сягати 7 мільйонів.

"Ми розуміємо, що ухвалення нової стратегії більш ніж актуальне, бо рік війни показав, що наразі чинна стратегія вже не відповідає викликам. Йдеться про півтора мільйона людей-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Сьогодні ми говоримо про щонайменше 5 мільйонів зареєстрованих переселенців, а кількість незареєстрованих статистика оцінює у 7 мільйонів", - зазначила Верещук.

