Кількість зареєстрованих та незареєстрованих переселенців може сягати 7 млн, - Верещук
Щонайменше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зареєстрували на сьогодні внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні.
Про це в інтерв'ю Українському радіо заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, кількість переселенців, як зареєстрованих, так і незареєстрованих може сягати 7 мільйонів.
"Ми розуміємо, що ухвалення нової стратегії більш ніж актуальне, бо рік війни показав, що наразі чинна стратегія вже не відповідає викликам. Йдеться про півтора мільйона людей-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Сьогодні ми говоримо про щонайменше 5 мільйонів зареєстрованих переселенців, а кількість незареєстрованих статистика оцінює у 7 мільйонів", - зазначила Верещук.
Если человек стал вынужденным переселенцем и на данный момент он у нас, то ему необходимо помочь с едой, лекарствами, жильем. То есть дать карточку на год на питание, лекарства и компенсацию аренды жилья у тех, у кого он снимет комнату или квартиру на большую семью. Раз дают карточку, то очевидно пробивают паспортные данные и все это легко зарегистрировать. И никто не откажется от бесплатной еды, 1 из 10000. То есть всех можно было зарегистрировать нормально, кто сейчас у нас. И регистрировать также новых, кого мы освободим от оккупации, даже сейчас в Донецке таких не меньше половины, весьма европейский город был по настрою людей и частично таковым и остался.
А, ну да, так и может быть, когда даешь 1 раз жалкое пособие, которого хватит 3 раза зайти в аптеку, а потом плюешь на людей и оставляешь их самих по себе. Конечно хрен они пойдут отмечаться. Им не то что помощь не дадут. С них сразу коммуналку потребуют в бюджет отстегнуть, хотя они уже полгода дома не были, а еле-еле протискивались по россии с волонтерами до Грузии и затем в Польшу и к нам. Каждая чиновьичья харя попросит отстегнуть. Даже то пособие, что давали, наверняка требовали откат тысячу-другую себе в карман, иначе отказывали в выдаче под надуманными предлогами, а у людей стресс огромный, они не могут последовательно в 10 кабинетов заходить, чтобы чего-то добиться от чинушей.
Поліпшувати життя громадян?
Або свое?! 🤢👽
Це ж не у Шустера вищати на попередників, а 4 роки дій або бездіяльності, що мали наслідком масову смерть Українців…
Є інфа й про те, скільки Держава використовує грошей на одного російського полоненого. В цьому році це 10 тісяч гривень. А за одного ВПО платять 900 гривень в місяць тому, хто безкоштовно прихистить таку людину в себе. То чому така розбіжність? 10 тісяч на ворога й лише 900 грн взимку, а влітку 450 на нещасну ВПО? Й що то за безкоштовно? Де хтось бачив газ чи воду, світло чи опалення щоб у нас давали нашару? Хтось зваре борщ, хтось тільки чай закипятить. Хтось помиється раз на тиждень, а хтось по два рази на день душ приймає. Люди усі різні. Але тарифи треба оплачувати всім! Якраз 10 тісяч на людину було б в самий раз не лише на ворожого полоненого!