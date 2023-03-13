УКР
Кількість зареєстрованих та незареєстрованих переселенців може сягати 7 млн, - Верещук

переселенці

Щонайменше 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зареєстрували на сьогодні внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, кількість переселенців, як зареєстрованих, так і незареєстрованих може сягати 7 мільйонів.

"Ми розуміємо, що ухвалення нової стратегії більш ніж актуальне, бо рік війни показав, що наразі чинна стратегія вже не відповідає викликам. Йдеться про півтора мільйона людей-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року. Сьогодні ми говоримо про щонайменше 5 мільйонів зареєстрованих переселенців, а кількість незареєстрованих статистика оцінює у 7 мільйонів", - зазначила Верещук.

Також читайте: Понад половина переселенців, які опинилися в Києві, збираються лишитися в столиці, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

переселенці (1001) Верещук Ірина (686)
+33
А кто в этом виноват, УБЛЮДОЧНАЯ МРАЗЬ, КРЕМЛЕВСКАЯ ПРОСТИТУТКА ? Ты не забыла свои слова, **** "Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав" ???
13.03.2023 17:25 Відповісти
+18
Как такое может быть? Ведь многие переселенцы с пустыми карманами чудом выехали через хрен знает сколько стран, т.к. у нас кое-кто не заминировал Чонгар и не прикрыл Херсон от десанта. Их уже ограбили на блок постах кафыровцы до нитки, а ордлошники еще пошли за ними добирать.

Если человек стал вынужденным переселенцем и на данный момент он у нас, то ему необходимо помочь с едой, лекарствами, жильем. То есть дать карточку на год на питание, лекарства и компенсацию аренды жилья у тех, у кого он снимет комнату или квартиру на большую семью. Раз дают карточку, то очевидно пробивают паспортные данные и все это легко зарегистрировать. И никто не откажется от бесплатной еды, 1 из 10000. То есть всех можно было зарегистрировать нормально, кто сейчас у нас. И регистрировать также новых, кого мы освободим от оккупации, даже сейчас в Донецке таких не меньше половины, весьма европейский город был по настрою людей и частично таковым и остался.

А, ну да, так и может быть, когда даешь 1 раз жалкое пособие, которого хватит 3 раза зайти в аптеку, а потом плюешь на людей и оставляешь их самих по себе. Конечно хрен они пойдут отмечаться. Им не то что помощь не дадут. С них сразу коммуналку потребуют в бюджет отстегнуть, хотя они уже полгода дома не были, а еле-еле протискивались по россии с волонтерами до Грузии и затем в Польшу и к нам. Каждая чиновьичья харя попросит отстегнуть. Даже то пособие, что давали, наверняка требовали откат тысячу-другую себе в карман, иначе отказывали в выдаче под надуманными предлогами, а у людей стресс огромный, они не могут последовательно в 10 кабинетов заходить, чтобы чего-то добиться от чинушей.
13.03.2023 17:28 Відповісти
+17
Вона не може, її профіль щось розмінувати, щоб ворог пройшов спокійно і не боявся, що заниге. І ще вистачає совісті вилазити і щось говорити?
показати весь коментар
13.03.2023 17:38 Відповісти
так зарегистрируй
13.03.2023 17:21 Відповісти
вона совість залишила зще в Рава-Руський, коли обчистила місто та була зі скандалом копком під дупу викинута з посади
13.03.2023 19:11 Відповісти
Зрадити вона може, а щось корисне зробити не вистачає стимулу !
13.03.2023 19:42 Відповісти
Бо за існуючих законів реєстрація складний та безглуздий процес, від якого люди шарахаються як від чуми
13.03.2023 17:22 Відповісти
А накуа?
13.03.2023 17:22 Відповісти
Дуже цікаво, де проживаєтБезугла, а де зареєстрована
13.03.2023 17:23 Відповісти
Вона без угла. Безхатька.
13.03.2023 18:30 Відповісти
парасольку візьми і політай чмошніца
13.03.2023 17:27 Відповісти
Та їй ступу й помело
13.03.2023 17:41 Відповісти
Воно так, тільки Чонгар було заміновано попередниками, а верещалка і єлдак з дозволу Боневтіка розмінували. А Боневьік за бюджетні гроші вистелив для ворога дорогу, щоб ті рухалися без проблем і в короткі терміни.
13.03.2023 18:38 Відповісти
Тітка дуже рвалася до влади, чому?
Поліпшувати життя громадян?
Або свое?! 🤢👽
13.03.2023 17:29 Відповісти
Риторичне питання
13.03.2023 17:46 Відповісти
с 2014 года проезжали и проходили с оккупированных территорий туда сюда 8 лет подряд. А что и кто оттуда шастал никто не регистрировал.
13.03.2023 17:34 Відповісти
Реєструватися - щоб що? Допомога від держави- пшик.
13.03.2023 17:38 Відповісти
Зате ви могли будувати дороги...
13.03.2023 17:41 Відповісти
Так у них реєструй, не реєструй, все одно отримаєш прелесную вещ, ну кого вона цікавить
13.03.2023 17:44 Відповісти
То запускай "шатли" по новенькому асфальту, як у лютому 2022-го! Тоді ж все вийшло! Чи нє?
13.03.2023 17:44 Відповісти
..оштрафуйте усіх - купите усім слугам Бєні-дермака по мерседесу і по селу з кріпаками, зебіли
13.03.2023 17:47 Відповісти
Її крим ''любить'', бо там бабло, а що з переселенців узяти
13.03.2023 17:51 Відповісти
ага, зараз усі ті хто не хоче йти воювати відразу ж побіжать реєструватися,щоб їм прийшли і вручили повістку.такі будуть сидіти без прописки до талого
13.03.2023 17:55 Відповісти
Двори забиті машинами з донецькою та луганською реєстрацією Жінки з дітьми реєструються та отримують ,,переселенчеськыі, ,а чоловіки зась,бо тоді треба ставати на військовий облік та йти воювати.
13.03.2023 18:24 Відповісти
Так для чого донецькми і луганським воювати,вони ж каста ізбранних,нехай інші ідуть вмирати, а вони посидять ще й поскидають координати ппо, інших військових обєктів які біля них є своїм друзякам на донбасі котрі воюють в псевдореспубліках.
13.03.2023 18:38 Відповісти
Ну це ви трохи даремно.Я сам з тих країв і мій син воює вже четвертий рік.
13.03.2023 22:26 Відповісти
Ну так я і не говорю що усі поголовно там сидять і нічого не збираються робити, але таких там більшість.
13.03.2023 22:37 Відповісти
Як привладні готували Україну, згідно із Законами, до захисту, такі і мають Українці наслідки!
Це ж не у Шустера вищати на попередників, а 4 роки дій або бездіяльності, що мали наслідком масову смерть Українців…
13.03.2023 18:06 Відповісти
Та полная туфта!!! Переселенцы получают пособия, гуманитарку, временное жилье и т.д. и т.п. И КАЖДЫЙ раз от них требуют, как минимум, паспорт. А также подтверждение (это проверяется) места временного проживания. Знаю, потому что сам был переселенцем. Пусть эта ***** верещучка нам лапшу не вешает. Деньги уже разворовали, а теперь руками разводят - не знаем, сколько переселенцев...
13.03.2023 18:35 Відповісти
Саме так. Мені здається, що ця заява верещачки є підготовкою суспільства до скасування всіх виплат зареєстрованим переселенцям. І що цікаво: ці виплати забезпечуються фінансовою допомогою Заходу, тобто, фінансуються не з бюджету, але зе-слугам ці гроші муляють очі.
13.03.2023 19:58 Відповісти
Гуманітарку не дадуть, якщо не зареєструвався. А дивлячись на величезні черги за тою гуманітаткою, а люди приїжджають навіть на здорових Джипах за нею, то складається враження, що цифра завищена. Чи ні й ту гуманітарку роздають кому попало?
Є інфа й про те, скільки Держава використовує грошей на одного російського полоненого. В цьому році це 10 тісяч гривень. А за одного ВПО платять 900 гривень в місяць тому, хто безкоштовно прихистить таку людину в себе. То чому така розбіжність? 10 тісяч на ворога й лише 900 грн взимку, а влітку 450 на нещасну ВПО? Й що то за безкоштовно? Де хтось бачив газ чи воду, світло чи опалення щоб у нас давали нашару? Хтось зваре борщ, хтось тільки чай закипятить. Хтось помиється раз на тиждень, а хтось по два рази на день душ приймає. Люди усі різні. Але тарифи треба оплачувати всім! Якраз 10 тісяч на людину було б в самий раз не лише на ворожого полоненого!
13.03.2023 18:43 Відповісти
Ні, гуманітарку не роздають кому попало. Лише зареєстрованим переселенцям. Але й вона всохла до жалюгідної торбинки, якої вистачає максимум на тиждень. А для людини, яка, фактично, втратила постійну роботу гуманітарка щось та важить.
13.03.2023 20:01 Відповісти
Я бачила декілька відео, в яких у чорній торбі й у рваних пакетиках недоважені були по "кілу" цукру, рису, на борошна)) Ні нормальної консерви, ні олії, нічого, щоб хоча б у шлунку змазати)) Я вже не кажу про молочні вироби. Гречкі не кладуть! Але є й інша сторона медалі, коли принесли жінці торбинку, а вона недовольна, просить творожку та посного маслєца, тушоночки, наприклад, та ще й грозиться подзвонити куди треба, щоб їй більше не видавали хлібину білу, яку в неї й кури не клюють! Бачили таке відео? А я бачила! Хтось радий й шматку хліба, а хтось неблагодарний за те, що ще й додому привозять. Та що там казати...
13.03.2023 20:23 Відповісти
В Україні близько 7 млн незареєстрованих переселенців, - Верещук- як можна знати кількість,якщо цю кількість не зареєєструвати ???х/з і верещук в тому числі.
13.03.2023 19:05 Відповісти
Як все просто - немає рееєстрації і ніхто не шукає. Нехай третина чоловіки і ТЦК вони не цікаві? Всі інваліди і бронь від знищених підприємств. Все витягне, як завжди, центр і захід. І пики на гарних автівках за гуманітаркою "ми такоє нє єдім".
13.03.2023 19:11 Відповісти
Мій колишній сусіда і колишній суддя з пенсією 90 тисяч був помічений півроку тому в Полтаві у черзі за гуманітаркою. Зараз воно перебралося до ізраїлю, на історічєскую родіну, так би мовити.
13.03.2023 20:04 Відповісти
Якщо вірити подібній статистиці, 5 млн зареєстровано, 7 - ні, плюс 8 млн за кордоном, виходить 20 млн українців не живе дома, тобто половина країни. Сумнівно. А може й так.
13.03.2023 20:39 Відповісти
 
 