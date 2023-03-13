Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн, - Шмигаль
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету України на 537 млрд грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію.
"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", - зазначив прем'єр.
ЗЄбіли не в курсі, що ти про Гетманцева і що він не зійшов на землю з світлої хмаринки, а виліз з брудних оборуток та кацапських прихвоснів.
А, якщо добре відстружити ЗЄ з Коломоєм, то і на авіаносець.
та владу де?
Судді як і раніше в шоколаді, зарплатня по 100- 500 000 грн?
Мільйони дармоїдів на шиї України, кто буде їх скорочувати/ліквідувати?!