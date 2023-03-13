УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 984 23

Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн, - Шмигаль

кабмін

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету України на 537 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію.

"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", - зазначив прем'єр.

Також читайте: Україні вдалося досягти економічної стабільності, - Шмигаль

Автор: 

бюджет (3109) Кабмін (14384) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
13.03.2023 19:11 Відповісти
+9
Головне, щоб воно було на ЗСУ, а не на ОПЗЄ через яйця Рєзнікова.
показати весь коментар
13.03.2023 19:12 Відповісти
+8
в уряд треба призначити наглядача за руками шмигаля з Німеччини, ябо Японії, бо зебидло все спздить.
показати весь коментар
13.03.2023 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завдяки...
показати весь коментар
13.03.2023 19:06 Відповісти
По поводу резервного фонда по подробнее пожалуйста
показати весь коментар
13.03.2023 19:09 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 19:13 Відповісти
Ще потрібний розумний контроль за цими мільярдами. Бо щось як звикло йде через сраку.
показати весь коментар
13.03.2023 19:09 Відповісти
в уряд треба призначити наглядача за руками шмигаля з Німеччини, ябо Японії, бо зебидло все спздить.
показати весь коментар
13.03.2023 19:10 Відповісти
Бажано з автоматом.
показати весь коментар
13.03.2023 19:15 Відповісти
У лакея сивковича разрешение спросили,по его авторитетному мнению - финансирование армии это неистовый популизм.
показати весь коментар
13.03.2023 19:11 Відповісти
Ти занадто накрутив.
ЗЄбіли не в курсі, що ти про Гетманцева і що він не зійшов на землю з світлої хмаринки, а виліз з брудних оборуток та кацапських прихвоснів.
показати весь коментар
13.03.2023 19:19 Відповісти
Все они прекрасно знают,зеленые купюры,которые они получили за голосование по гетьманцевским законопректам должны были пахнуть моцквой и иметь подарочную надпись "От Сивковича с любовью"
показати весь коментар
13.03.2023 19:27 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 19:11 Відповісти
Головне, щоб воно було на ЗСУ, а не на ОПЗЄ через яйця Рєзнікова.
показати весь коментар
13.03.2023 19:12 Відповісти
Яйця вже не в тренді, там вже яблукампо 51 грн беруть
показати весь коментар
14.03.2023 04:58 Відповісти
Є краща пропозиція. Конфіскувати все майно - рухоме, нерухоме, всі грошові кошти на рахунках та депозитах, компанії і т.і. у зелених асфальтоукладчиків. Хватить на все.
показати весь коментар
13.03.2023 19:14 Відповісти
Там ще на літаки залишиться.

А, якщо добре відстружити ЗЄ з Коломоєм, то і на авіаносець.
показати весь коментар
13.03.2023 19:23 Відповісти
Дороговато обходится велике будивныцтво от зеленского.
показати весь коментар
13.03.2023 19:25 Відповісти
Побудуйте дорогу на крим! І Москву!!
показати весь коментар
13.03.2023 19:30 Відповісти
Скорочення видатків на держ службовців
та владу де?
Судді як і раніше в шоколаді, зарплатня по 100- 500 000 грн?
Мільйони дармоїдів на шиї України, кто буде їх скорочувати/ліквідувати?!
показати весь коментар
13.03.2023 19:37 Відповісти
щось немає довіри до цих витрат,сам даю сам перевіряю..
показати весь коментар
13.03.2023 19:38 Відповісти
Що ще вдесятеро дорожче вони надумали закупити???
показати весь коментар
13.03.2023 19:42 Відповісти
Загалом правильне рішення. Подивимося хто не проголосує, побачимо їхню не зрозумілу аргументацію, зробимо висновок... А може одразу і всі дадуть голоси, якщо врахують їхні поправки з інтересами.)
показати весь коментар
13.03.2023 19:57 Відповісти
Мыши всё розтащут. Не впервой
показати весь коментар
13.03.2023 20:10 Відповісти
На міліард дерев хвате по 500 грн штука, а 37 грн доставить і вкопать.
показати весь коментар
13.03.2023 20:16 Відповісти
"на сектор безпеки й оборони"-це не тільки ЗСУ.І якщо згадати що на МОУ повісили через "націоналізацію" десяток розграбованих підпріємств то бабло легко і швиденько розтане.Аби замало не було.
показати весь коментар
13.03.2023 21:10 Відповісти
 
 