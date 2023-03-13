Захищаючи Бахмут, загинув командир роти 93-ї ОМБр Олександр Басалига. ФОТО

У битві за Бахмут загинув командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ старший лейтенант Олександр Басалига (позивний Монгол).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На момент загибелі Олександру був 31 рік. Уродженець Дніпра, він був учасником Революції Гідності, потім у лавах ЗСУ захищав країну від російської агресії на Донбасі. На посаді навідника танка брав участь у боях за Дебальцеве у складі 1-ї окремої танкової бригади. У 2016 році Олександр Басалига отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня. Просуваючись по військовій службі "доріс" до командира танка.

З початком повномасштабного вторгнення став командувати ротою у 93-й бригаді. В ході битви за Бахмут був серйозно поранений, але відновився і повернувся в стрій. У грудні 2022 року Олександра нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

