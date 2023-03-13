УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 049 30

Захищаючи Бахмут, загинув командир роти 93-ї ОМБр Олександр Басалига. ФОТО

У битві за Бахмут загинув командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ старший лейтенант Олександр Басалига (позивний Монгол).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Захищаючи Бахмут, загинув командир роти 93-ї ОМБр Олександр Басалига 01

На момент загибелі Олександру був 31 рік. Уродженець Дніпра, він був учасником Революції Гідності, потім у лавах ЗСУ захищав країну від російської агресії на Донбасі. На посаді навідника танка брав участь у боях за Дебальцеве у складі 1-ї окремої танкової бригади. У 2016 році Олександр Басалига отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня. Просуваючись по військовій службі "доріс" до командира танка.

З початком повномасштабного вторгнення став командувати ротою у 93-й бригаді. В ході битви за Бахмут був серйозно поранений, але відновився і повернувся в стрій. У грудні 2022 року Олександра нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У бою з окупантами під Бахмутом загинув танковий екіпаж 93-ї бригади "Холодний Яр": командир Віталій Кобець, водій-механік Андрій Мельник, навідник Сергій Леонтьєв. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бахмут (1567) втрати (4575) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
показати весь коментар
13.03.2023 21:56 Відповісти
+34
Вічна пам"ять і шана Герою ! Співчуття рідним і побратимам. Тяжкий сум і біль у серці...
Ніколи не пробачимо кацапам загиблих у цій війні !

показати весь коментар
13.03.2023 22:02 Відповісти
+28
показати весь коментар
13.03.2023 21:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.03.2023 21:56 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 21:57 Відповісти
Вічна пам'ять😢
показати весь коментар
13.03.2023 22:01 Відповісти
Вічна пам"ять і шана Герою ! Співчуття рідним і побратимам. Тяжкий сум і біль у серці...
Ніколи не пробачимо кацапам загиблих у цій війні !

показати весь коментар
13.03.2023 22:02 Відповісти
najkra6ih hlopziv vbyvajut´ zi kljati kazaby 😰
serze krajetsja vid vtrat 😰
показати весь коментар
13.03.2023 22:02 Відповісти
Царства Небесного ….
показати весь коментар
13.03.2023 22:04 Відповісти
Все розумію. Але... Гинуть офіцери. Коли оприлюднять втрати рядового складу?
Поясню. Тактика Жукова не спрацює, оскільки кацапів тупо більше.
показати весь коментар
13.03.2023 22:06 Відповісти
..якщо оприлюднять...Вам стане легше? Це якось допоможе нашим військовим? Прийде час... і ми будемо знати цю цифру. Нажаль вона буде жахливою..... І всьому свій час.
показати весь коментар
13.03.2023 22:12 Відповісти
Жахливішою ніж Ви думаєте. Совкові командири-аватари, вся совковська дроч- вбивають Україну. Особисто я вже не знаю скільки ще мені щаститиме.
показати весь коментар
13.03.2023 22:33 Відповісти
.. не треба стверджувати те... про що Ви і гадки не маєте! Я теж!! А судити про совковість та аватарність можуть ті..хто має до цього відношення. Ті ж..хто воював в Афганістані..наприклад! Ті хто воював в Іраку.. Судячи по написаному Вами..Ви ні там ні там не були. Також Ви не були і в воюючих арміях НАТО... Тому не судіть про те, що Вам невідоме. А Вам сил... божого захисту і Перемоги!
показати весь коментар
13.03.2023 22:41 Відповісти
Для іншої тактики потрібно достатньо счучасного озброєння,екіпірування,дронів і так далі,літаків,танків. Є один знайомий офіцер котрий розказує,що кацапи ******* вночі атакувати,у них в атку ідуть групи переважно з 20 чоловік,і на таку групу є мінімум 5 приладів нічного бачення на шоломі, у нас же на 10 люкей оидн прилад і то це приціл, кацапські заводи працюють в три зміни,роблять ці прилади,глушилки дронів які наші називають сковородками, вони пристосовуються. ми у всьому залежимо від заходу,скільки вони дадуть тим воювати і будемо, тому для тактики не жукова,треба мати ******* армію з відповідним озброєнням, те що нам надали союзники зі всією до них повагою для найбільшої війни в Європі після другої світової це дуже мало,щоб закрити усі питання, тому тактика є змішаною, десь воюють так як кацапи тупо грубою силою,десь де повзволяють можливості застосовують точну західну зброю.
показати весь коментар
13.03.2023 22:19 Відповісти
Ви трохи невірно написали-гине кадрова Армія, якій немає заміни.
показати весь коментар
13.03.2023 22:35 Відповісти
Вічна пам'ять! Співчуття рідним.
показати весь коментар
13.03.2023 22:07 Відповісти
кошмар
показати весь коментар
13.03.2023 22:08 Відповісти
Слава героям. Смерть рашистам!!!
показати весь коментар
13.03.2023 22:09 Відповісти
Героям слава.
показати весь коментар
13.03.2023 22:13 Відповісти
Кожен день гинуть комбати і ротні, а що ж робиться нижче!? Ця бригада одна з найбільш боєготових, нас звільняла в березні 2022 року
показати весь коментар
13.03.2023 22:18 Відповісти
За останній тиждень загинуло багато людей доволі відомих. І навіть ця цифра уже говорить про те,що там гине дуже багато, якщо таких людей які відомі для широкої публіки багато загинуло за останній час чого взагалі по суті ніколи не було,то скільки там гине простих людей навіть страшно представити.
показати весь коментар
13.03.2023 22:22 Відповісти
93, легендарної. .Монгол....шок. Вічна Пам'ять Герою.
показати весь коментар
13.03.2023 22:23 Відповісти
Царство небесне душі твоїй, Воїне. Жертовність твоя не має ціни, вона безцінна. Низько схиляємо голови в жалобі. Вічна пам'ять і вдячність нащадків.
показати весь коментар
13.03.2023 22:29 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
13.03.2023 22:31 Відповісти
R.I.P.

Така ціна за рейтинг ЗЄ...
показати весь коментар
13.03.2023 22:33 Відповісти
Нам конче необхідна західна зброя. Кацапів дуже багато кількістно. Тому маємо нищити 1 до дуже багато.А без ********* озброєння це неможливо.
показати весь коментар
13.03.2023 22:34 Відповісти
1 до 5 нормальний результат
показати весь коментар
14.03.2023 05:26 Відповісти
Цей біль щось змінить? Марафон пробиває мізки
показати весь коментар
13.03.2023 22:52 Відповісти
Царство Небесне всім загиблим Героям! Дуже боляче... У тім мішку гинуть найкращі і незамінні. Є надія, що командування знає, що робить...
показати весь коментар
14.03.2023 07:35 Відповісти
Svitla,Vi4na Pam'yat'...
показати весь коментар
14.03.2023 07:40 Відповісти
Вічна пам'ять сміливому воїну.
показати весь коментар
14.03.2023 09:27 Відповісти
 
 