Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна, - ISW

Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для збереження значущості Чечні в політичній і військовій сферах РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що Кадиров зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити соціально-економічні досягнення Чечні у 2022 році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні та підкреслив, що чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову.

Аналітики зауважують, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою представити Чечню, себе і свої війська Путіну в позитивному і продуктивному світлі.

"Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні та переважно проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області, а також виконують правоохоронні функції в тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність Путіна, оскільки він мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків чеченців.

Кадиров, імовірно, під час зустрічі сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. Путін своєю чергою, можливо, сподівається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив роль чеченських бойовиків у бойових діях через постійні втрати як ПВК "Вагнер", так і регулярних російських військ у наступальних операціях в Україні".

