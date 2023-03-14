УКР
Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна, - ISW

Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для збереження значущості Чечні в політичній і військовій сферах РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що Кадиров зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити соціально-економічні досягнення Чечні у 2022 році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні та підкреслив, що чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову.

Аналітики зауважують, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою представити Чечню, себе і свої війська Путіну в позитивному і продуктивному світлі.

"Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні та переважно проводять наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області, а також виконують правоохоронні функції в тилових районах окупованої України. Тому Кадиров може побоюватися, що втрачає прихильність Путіна, оскільки він мало що може продемонструвати з точки зору бойових здобутків чеченців.

Кадиров, імовірно, під час зустрічі сподівався виправити і зміцнити свою репутацію. Путін своєю чергою, можливо, сподівається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив роль чеченських бойовиків у бойових діях через постійні втрати як ПВК "Вагнер", так і регулярних російських військ у наступальних операціях в Україні".

Також читайте: Кадиров вербує бойовиків "ДНР" до своєї армії, - Центр національного спротиву

Кадиров Рамзан (533) путін володимир (24838) ISW (653)
Топ коментарі
+14
Любимая жена..
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
+9
Рамзанчик став відчувать, що "кремлівська кормушка" скоро закриється - гроші кінчаються А коли Кремль грошей не дасть - йому нічим буде купувать лояльність чеченців І тоді його повісять (якщо втекти не зможе) Але якщо і втече - з його характером жить "нишком" не вдасться Він звик до уваги оточуючих і просто не зможе таїться І тоді його знайдуть "кровники"
показати весь коментар
14.03.2023 07:39 Відповісти
+8
Не бери в голову -- застрелься і все проиде .
показати весь коментар
14.03.2023 07:13 Відповісти
Любимая жена..
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что находится в Москве за данью - 90% дотации России в чеченский бюджет.
Во времена Золотой Орды резиденция баскаков с мечетью была прямо в Кремле.
показати весь коментар
14.03.2023 07:04 Відповісти
Рамзанчик став відчувать, що "кремлівська кормушка" скоро закриється - гроші кінчаються А коли Кремль грошей не дасть - йому нічим буде купувать лояльність чеченців І тоді його повісять (якщо втекти не зможе) Але якщо і втече - з його характером жить "нишком" не вдасться Він звик до уваги оточуючих і просто не зможе таїться І тоді його знайдуть "кровники"
показати весь коментар
14.03.2023 07:39 Відповісти
Кадирка вже має плани на Арабські Емірати. Можливо навіть планує шлюб там когось із своїх дітей. ***** вже майже весь висмоктався і потрібна паразиту "нова сіся". І бажано по родинній лінії. Щоб Аллах давав всього стабільно і багато за нічого, чим підтверджував всім кадиркіну винятковість. Але карма "**** зла" - мудак по життю він і в Ісламі мудак...
показати весь коментар
14.03.2023 08:11 Відповісти
Уб"ють все одно! А, враховуючи, що в Чечні до цих пір живе звичай "кровної помсти" - виріжуть весь рід! Єдине, що може врятувать хоч когось з роду - це зміна прізвища з "розчиненням" в безликому "ісламському" світі Але це - ганьба для чеченця!
показати весь коментар
14.03.2023 08:16 Відповісти
Ганьба? Та Ви що! Ахмат, батька кадирки був штатним агентом КДБ, його синка рамзанчик служив ворогам свого народу в ФСБ і став "героєм" чужого народу, синочки - повні бездарні виродки, стануть взагалі прокляттям чеченців бо їм вже нікому буде служити і смоктати гроші доведеться не з бюджету **********, а з самих чеченців і грабувати сусідів. Де там "честь"?, зокрема у тейпу кадирки беной? За три покоління честь виродилась в нечисть...
показати весь коментар
14.03.2023 08:58 Відповісти
Ну - почнемо з того, що чеченці віками жили за рахунок розбою Слово "чеченець", в старі часи, на Кавказі було аналогом слова "абрек" ("розбійник") Грабунок слабшого, крадіжки та работоргівля з ісламським світом - їх основні заняття Решта народів, що їх оточували розглядалися ними, як "стадо" та "джерело добробуту" Таке характерне не тільки їм Це і "вікінги-варяги" ( датчани та шведи В словниках фінської мови збереглося стародавнє найменування Швеції - "Країна розбійників") І мадяри І ногайці Кримського ханства Та й наші козаки - в кінці-кінців З часом вікінги та мадяри "цивілізувалися" (останні, частково, примусово - після їх розгрому військами Священної Римської імперії) Ногайців з Європи витіснили при Катерині ІІ та асимілювали в Заволжі - серед місцевих кочових народів Донських та запорізьких козаків теж "цивілізували", поставивши на службу імперії Останніх - переселивши на Північний Кавказ (Кубань та Терек) Там їх протиставили саме чеченцям-абрекам Ота війна Шаміля насправді - не "священний газават" проти "невірних" Там стоять економічні причини - Російській імперії не потрібна була "розбійницька республіка" в її кордонах А влада імператора якраз руйнувала цей віковий уклад
Коли мені розказують про "свободолюбивий дух" чеченців - я завжди відповідаю : "Наші козаки теж були "свободолюбивими" Але свободу вони визнавали лише для СЕБЕ І це не заважало їм навіть красти людей з України та продавать їх турками і татарам!"
Джохар Дудаєв та його прибічники - це так звані "нові чеченці", які з "розбійників" хотіли зробить шанований цивілізований народ!
показати весь коментар
14.03.2023 09:33 Відповісти
Добре сказано.
показати весь коментар
14.03.2023 12:36 Відповісти
Не бери в голову -- застрелься і все проиде .
показати весь коментар
14.03.2023 07:13 Відповісти
🤣🤣🤣
Кадиров зустрівся з Путіним 13 березня, щоб обговорити соціально-економічні досягнення Чечні у 2022 році. Кадиров також використав зустріч, щоб привітати успіхи чеченських бойовиків в Україні та підкреслив, що чеченські бойовики сумлінно виконують накази Путіна і "прагнуть діяти до переможного кінця". Путін у відповідь відзначив роль чеченських бойовиків і подякував Кадирову. Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 07:14 Відповісти
Гаспадин назначил меня любимой женой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.03.2023 07:17 Відповісти
Дон? Дон-дон. Дон-дон-дон!
Дон...
показати весь коментар
14.03.2023 07:25 Відповісти
Рамзанка опух и скоро сдохнет. Списанный материал. ***** уже его сыночка окучивает.
показати весь коментар
14.03.2023 07:30 Відповісти
не "окучивает" а дрессирует...
показати весь коментар
14.03.2023 07:46 Відповісти
Звезда кадырова угасает.
показати весь коментар
14.03.2023 08:29 Відповісти
Подохнет кадырка,совсем эта минетчица бородатая плоха
показати весь коментар
14.03.2023 08:58 Відповісти
Перестал хорошо с-ть? Очко старое... Не те ощущения?
показати весь коментар
14.03.2023 10:36 Відповісти
Кадирову не звикати різати бошки свинорашкам. Може й згадати як це він робив у 90-х.
показати весь коментар
14.03.2023 11:03 Відповісти
Рамазанка Дырова теряет влияние на своей птицеферме))
показати весь коментар
15.03.2023 12:10 Відповісти
 
 