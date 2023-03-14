Китай відновлює видачу всіх категорій віз

У Департаменті консульських справ МЗС Китаю оголосили, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в’їзду до країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

Очікується, що цей крок надасть економіці Китаю новий імпульс на тлі найгіршої за останнє десятиліття динаміки зростання ВВП.

Регіони в Китаї, в які раніше не були потрібні візи, повернуться до безвізового в'їзду. Насамперед йдеться про остров Хайнань. Також буде відновлено безвізовий в'їзд до південного виробничого центру провінції Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.

У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до країни.

У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю і з нього, на частку іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китаї було здійснено 670 млн. поїздок, з яких 97,7 млн візитів припадає на іноземців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін планує онлайн-зустріч із Зеленським, - WSJ