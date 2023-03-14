Китай відновлює видачу всіх категорій віз
У Департаменті консульських справ МЗС Китаю оголосили, що з 15 березня поновлюється розгляд та видача всіх категорій віз іноземним громадянам для в’їзду до країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.
Очікується, що цей крок надасть економіці Китаю новий імпульс на тлі найгіршої за останнє десятиліття динаміки зростання ВВП.
Регіони в Китаї, в які раніше не були потрібні візи, повернуться до безвізового в'їзду. Насамперед йдеться про остров Хайнань. Також буде відновлено безвізовий в'їзд до південного виробничого центру провінції Гуандун для іноземців з Гонконгу та Макао.
У МЗС Китаю також повідомили, що іноземці, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року, термін дії яких ще не закінчився, також зможуть в'їхати до країни.
У 2022 році було здійснено близько 115 млн транскордонних поїздок до Китаю і з нього, на частку іноземців припало близько 4,5 млн візитів. Для порівняння, у 2019 році в Китаї було здійснено 670 млн. поїздок, з яких 97,7 млн візитів припадає на іноземців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одне ясно - Китай готується до асиміляції Сибіру Коли в Росії "припече" - останні "люди з мізками" кинуться тікать В Європу їм дорога вже закрита Єдине місце еміграції - Китай А "російське бидло" китайців не сильно цікавить - побільше дешевої горілки - і саме вимре!
ця бидлота має жити в лісі в хатинках на курячих ніжках
а кацапи засерати.