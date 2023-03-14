У ЄС розпочали роботу над законом про "іноземних агентів", - Politico

У Європейському Союзі розпочали роботу над власним законом про "іноземних агентів", який вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Politico повідомили власні поінформовані джерела.

"У межаї боротьби із зовнішніми впливами Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Зазначається, що європейський закон про "іноземних агентів" навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб, але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування з-за меж ЄС.

Politico додає, що останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси - від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини.

