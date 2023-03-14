УКР
У ЄС розпочали роботу над законом про "іноземних агентів", - Politico

євросоюз

У Європейському Союзі розпочали роботу над власним законом про "іноземних агентів", який вимагатиме від громадських організацій розкривати свої джерела фінансування з-за меж ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Politico повідомили власні поінформовані джерела.

"У межаї боротьби із зовнішніми впливами Європейський Союз працює над законом, що примусить недержавні організації, консультаційні агентства та академічні інституції розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що наразі підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі і буде завершена не раніше травня.

Зазначається, що європейський закон про "іноземних агентів" навряд чи буде спрямований проти фізичних осіб, але змусить як комерційні, так і неприбуткові організації розкривати фінансування з-за меж ЄС.

Politico додає, що останнім часом ЄС зіткнувся зі значною кількістю випадків стороннього втручання у внутрішні процеси - від російських спроб кіберзламу до китайських університетських грантів, покликаних змінити дискурс про права людини.

Автор: 

закон (2896) політика (4769) Євросоюз (14174)
+10
От тепер кацапські "мульки", стосовно "іноагентства", влуплять по них самих! А кацапські "кухарі" страшно не ******* їсти страви, приготовлені за їх власними рецептами!
14.03.2023 08:19 Відповісти
+6
Продовжувати виносити кацапів.
14.03.2023 08:43 Відповісти
+5
Взагалі, суть закону зовсім не така, як в кацапів. Ніяких паралелей.

Промто такі організації повинні будуть розкривати джернла фінансування. Ніхто їх маркувати та травити не збирається.

А от кауапським ініопомийкам прийдеться туго.

Тому частіше УПячку читайте...
14.03.2023 08:42 Відповісти
Украине тоже нужен такой Закон про иностранных агентов. Нужно знать кто кого финансирует. Потому что все разведки мира работают деньгами
14.03.2023 08:45 Відповісти
А в нас який закон придумають "законотворці" з кацапським варіантом чи європейським ?
14.03.2023 09:02 Відповісти
Нафіга копіпастити рашистські мульки? Взяли б і назвали як воно є: Закон про заборону свинособачої пропаганди!
14.03.2023 09:16 Відповісти
Раша догралася
14.03.2023 10:24 Відповісти
 
 