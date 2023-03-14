Окупанти не припиняють обстрілювати прикордоння Харківщини, - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобілі рятувальників. Без постраждалих.

Із с. Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ударів по Куп’янщині. ФОТОрепортаж