Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - Кім
Вчора, 13 березня, о 18:26 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
@LanaUAEU
·
2 год
У відповідь
@RudijLis
Подивіться що Резніков прислав нашім військовим від міністерства оборони? Мені просто цікаво Резнікову в очі військовим не соромно дивитись ? Або як що американцям показати ОЦЕ👇після всієї фінансової допомоги котру вони вже Україні надіслали що Резніков буде їм казати?
😡🤨😧
https://twitter.com/i/status/1635258168392712196
Нещодавно ховали в нас бійця, військових підвезли на кривому старому пазіку, мабуть не заслужили вони більш комфортабельного автобусу.
Ніби хтось заборонить ручним блогерам банкової робити те що вони хочуть.
Без вільної преси нічого не буде. Добре що іще Цензор існує.
Приїдьте сюди - все самі побачите.