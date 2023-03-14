УКР
Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - Кім

кім

Вчора, 13 березня, о 18:26 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Миколаївська область (2367) обстріл (30991) Кім Віталій (473) Очаків (212)
LanaUA💙💛🌾
@LanaUAEU
·
2 год
У відповідь
@RudijLis
Подивіться що Резніков прислав нашім військовим від міністерства оборони? Мені просто цікаво Резнікову в очі військовим не соромно дивитись ? Або як що американцям показати ОЦЕ👇після всієї фінансової допомоги котру вони вже Україні надіслали що Резніков буде їм казати?
😡🤨😧
https://twitter.com/i/status/1635258168392712196
показати весь коментар
14.03.2023 09:06 Відповісти
Я не думаю, що це відповідає дійсності, багато публікацій, які несуть смуту і недовіру. Та і не думаю,що хтось зміг цей металобрухт з металоцвинтару витягнути.
показати весь коментар
14.03.2023 09:11 Відповісти
На хороших автівках військового призначення блогери по горах у Чернівецькій області гасають, з пивасіком вприкуску. Мабуть теж вигадане відео.
Нещодавно ховали в нас бійця, військових підвезли на кривому старому пазіку, мабуть не заслужили вони більш комфортабельного автобусу.
показати весь коментар
14.03.2023 10:01 Відповісти
На цю тему дискусії не буде. Я особисто перевела кошти на ремонт автомобілів для ЗСУ після бою. Бачила які. А про блогерів на автівках для ЗСУ, то там є СБУ і інші інстанції, а не Цензор.
показати весь коментар
14.03.2023 10:13 Відповісти
Є СБУ -прям анекдот.
Ніби хтось заборонить ручним блогерам банкової робити те що вони хочуть.
Без вільної преси нічого не буде. Добре що іще Цензор існує.
показати весь коментар
14.03.2023 10:17 Відповісти
А ви навіщо? Хоч мали спробу це зробити?
показати весь коментар
14.03.2023 10:21 Відповісти
Що цікаво, ви мені радите розбиратись , щось зробити, тим часом самі пишете, що то всьо не так однозначно і може не правда , публікації несуть смуту і недовіру.
Приїдьте сюди - все самі побачите.
показати весь коментар
14.03.2023 10:31 Відповісти
Ця публікація не має ніякого відношення до Лани. Вона там просто коменти написала і виділяти її комент, як анонс...вибачте
показати весь коментар
14.03.2023 12:59 Відповісти
Знов кацапи подихають, ухи просють.
показати весь коментар
14.03.2023 09:20 Відповісти
 
 