Ворог бив із мінометів по Очаківській громаді, - Кім

Вчора, 13 березня, о 18:26 ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

