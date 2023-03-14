У Києві та області частково застосовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК
У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.
