УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10323 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 061 12

У Хабаровську заарештували росіянина, який нібито намагався передати військові таємниці Україні

фсб

Суд у Хабаровську заарештував на два місяці мешканця Комсомольська-на-Амурі, якого раніше було затримано за підозрою у державній зраді - спробі передати секретні відомості Україні. Про це повідомляють російські державні агенції з посиланням на місцеве управління ФСБ.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC

"2 березня ФСБ оголосила про арешт чоловіка, який зв'язався інтернетом з представником  головного управління розвідки міністерства оборони України, щоб передати їй інформацію про військові об'єкти в Хабаровському краї", - йдеться в повідомленні.

Ім'я заарештованого не повідомляється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ у Криму затримала українця "за участь у кримськотатарському батальйоні"

Федеральну службу безпеки Росії часто та аргументовано звинувачують у фабрикації кримінальних справ. Наскільки обґрунтовано звинувачення у цьому випадку, BBC поки що перевірити не може.

Автор: 

арешт (2553) росія (67900) ФСБ (1480) Хабаровськ (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
з Хабаровська військові таємниці передають до Китаю, а не до України
показати весь коментар
14.03.2023 10:53 Відповісти
+7
Из Хабаровска?) Видимо нам что-то неизвестно о планах ВСУ по захвату дальнего востока)
показати весь коментар
14.03.2023 11:01 Відповісти
+6
Наверное нашли при нем конверт,на котором было написано- "Военная тайна"
показати весь коментар
14.03.2023 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное нашли при нем конверт,на котором было написано- "Военная тайна"
показати весь коментар
14.03.2023 10:49 Відповісти
Свинарчуки?
показати весь коментар
14.03.2023 10:50 Відповісти
з Хабаровська військові таємниці передають до Китаю, а не до України
показати весь коментар
14.03.2023 10:53 Відповісти
Може Китаю?)) Там до Китаю ближче ))))
показати весь коментар
14.03.2023 10:56 Відповісти
Зелений клин
показати весь коментар
14.03.2023 11:00 Відповісти
Невже Зелений Клин відновлюється? І які секрети? Щоб ружжо битою цеглою не чистили...
показати весь коментар
14.03.2023 11:01 Відповісти
Из Хабаровска?) Видимо нам что-то неизвестно о планах ВСУ по захвату дальнего востока)
показати весь коментар
14.03.2023 11:01 Відповісти
с нетерпением жду когда начнутся расстрелы.
показати весь коментар
14.03.2023 11:10 Відповісти
Со-Сі Цюнь Пінь не пробачить Україні такої розвід активності Китайська формула миру здохне при народженні
показати весь коментар
14.03.2023 14:50 Відповісти
розповів би як купувати аналагавнєта на алі експрес?
показати весь коментар
14.03.2023 21:04 Відповісти
 
 