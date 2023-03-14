У Хабаровську заарештували росіянина, який нібито намагався передати військові таємниці Україні

Суд у Хабаровську заарештував на два місяці мешканця Комсомольська-на-Амурі, якого раніше було затримано за підозрою у державній зраді - спробі передати секретні відомості Україні. Про це повідомляють російські державні агенції з посиланням на місцеве управління ФСБ.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"2 березня ФСБ оголосила про арешт чоловіка, який зв'язався інтернетом з представником головного управління розвідки міністерства оборони України, щоб передати їй інформацію про військові об'єкти в Хабаровському краї", - йдеться в повідомленні.

Ім'я заарештованого не повідомляється.

Федеральну службу безпеки Росії часто та аргументовано звинувачують у фабрикації кримінальних справ. Наскільки обґрунтовано звинувачення у цьому випадку, BBC поки що перевірити не може.