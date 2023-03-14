УКР
Законопроєкт про цивільні партнерства зареєстрували у Раді

лгбт

Законопроєкт про цивільні партнерства дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, не вступаючи у шлюб.

Про це у Facebook повідомила одна з ініціаторів законопроєкту, нардеп "Голосу" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

"Наш законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих та різностатевих пар зареєстрований у Верховній Раді! Він отримав номер 9103. До співавторства долучилися 17 моїх колег з фракцій Голос та Слуга Народу. ... Зважаючи на підписи з боку двох фракцій, шанси, що законопроєкт ухвалять, високі", - зазначила вона.

У пояснювальній записці проєкту уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

"Повномасштабне вторгнення pociї в Україну актуалізувало впровадження інституту реєстрованих партнерств. Наразі воно є нагальною потребою,
зважаючи на постійну загрозу життю і здоров’ю людей через проведення бойових дій. Насамперед, це необхідно щоб захистити права військових. Оскільки тисячі з них — не можуть офіційно оформити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї з ними статі. І тому у випадках поранення,
зникнення безвісти чи загибелі — їхні сім'ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави. Також потребу у захисті потребують і цивільні, життя яких є під постійною загрозою через постійні ракетні обстріли рф", - зазначається в записці.

Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Подати заяву про реєстрацію шлюбу відтепер можна онлайн, - Мінцифри

ВР (15235) законопроєкт (3717) Совсун Інна (52) шлюб (39)
+8
Ось це і є вирішенням проблеми.
Просто назвати інакше.
Одностатевий шлюб? Ні, цивільне партнерство.
Юридичні наслідки ті ж самі. Отже, і права рівні.
А щодо відношення з боку суспільства...
"Вам шашєчкі, ілі єхать?"
14.03.2023 11:32 Відповісти
+6
Тепер у Зелі теж з"являться родичі.
14.03.2023 11:32 Відповісти
+6
Сподіваюсь, що закон буде незабаром прийнято. Суспільство і закони мають бути справедливими до всіх. Ми всі різні і держава не повинна дискримінувати людину за її спосіб життя, якщо це не порушує прав інших людей. Єдине, що на мій погляд треба заборонити, це масове публічне демонстрування одностатевих відносин, щоб не провокувати тих, хто ще не визначився у своїй орієнтації.
14.03.2023 11:54 Відповісти
Ура вняли зебилов с зебобиками. Раньше я сомневался, что хуже. Теперь они равны и мои сомнения исчезли.
14.03.2023 11:38 Відповісти
Нагальна проблема...наступний крок - формування підрозділів для осіб з нетрадиційними орієнтаціями й вподобаннями???

Більше зашкварів!! Бо ж в країні інших проблем немає! Повна звізда..
14.03.2023 11:40 Відповісти
Свій до свого по своє.
14.03.2023 11:42 Відповісти
свАбоду *********--прокричав хтось,коли вбивали його Братів,та Сестер!,(,,--Ганьба!,(,
14.03.2023 11:46 Відповісти
Сподіваюсь, що закон буде незабаром прийнято. Суспільство і закони мають бути справедливими до всіх. Ми всі різні і держава не повинна дискримінувати людину за її спосіб життя, якщо це не порушує прав інших людей. Єдине, що на мій погляд треба заборонити, це масове публічне демонстрування одностатевих відносин, щоб не провокувати тих, хто ще не визначився у своїй орієнтації.
14.03.2023 11:54 Відповісти
Що значить "не провокувати"? Якщо з народження - гетеро, то гомо не станете, як не провокуй і не агітуй. І навпаки. Це не вибір ВУЗу для вступу, щоб визначатися, сама природа визначає за людину.
14.03.2023 14:16 Відповісти
Запитувати військових, чи згодні вони захищати статеву дегенерацію своїх дітей, зайве. Соросятина за них вже все вирішила.
14.03.2023 11:58 Відповісти
Цінуйте свободу, а то почнуть з ліжка (рекомендаціями з ким жити, кого трахати), а закінчиться вказівками яку зачіску носити.
Крім того це є будь-якій кому суспільстві, урівняння в правах, не збільшить і не зменшить кількість одностатевих зв'язків
14.03.2023 15:11 Відповісти
Цінувати слід розрізняння свободи і пустелі. Якби мати не вчила, що з калюжі пити не можна, де були б діти. Соціуми з "урівнянням прав" зникають з обличчя планети і заміщуються мігрантами з країн з суворими правилами.
14.03.2023 20:34 Відповісти
У нас вся військова символіка представляє звичаї і вчення часів, коли содомітам рубали голови і забивали палицями. Серед шевронів немає дільдо і страпонів. Соросятина лиє і лиє на голови гнійну брехню.
14.03.2023 12:09 Відповісти
Аргументація від бога)
14.03.2023 15:16 Відповісти
ось сидить такий собі добрий сім'янин і християнин він же платник податків яких більшість у США і дивиться путіна, який говорить про сімейні цінності та Віру Христову- потім дивиться новини з України, де один закон ЛГБТ наздоганяє інший.

І що він подумає?

Кого захоче підтримати?
14.03.2023 12:40 Відповісти
Дивитьься на самого *****, чи на його генералів?
14.03.2023 13:47 Відповісти
Божевільне керівництво країни, яке і до війни і під час, не здатне організувати виробництво ракет, не здатне запобігти масовому вивозу дітей, бо думки зайняті фінансовим схематозом і легалайзом дегенерації, що воно може захистити, крім порожньої території для майбутніх мігрантів?
14.03.2023 12:41 Відповісти
Ганьба.
14.03.2023 13:58 Відповісти
То не сонце сходить над росією, то горять кацапські пукани!
14.03.2023 14:47 Відповісти
Порівняйте традиційну веселку (у природі) і порівняйте веселку у збоченців). Ось так і в житті нам викривляють - видаючи це за благо.
14.03.2023 16:47 Відповісти
Це Содом і Гоморра!

Це розкол суспільства - більшість українського християнського суспільства ЦЬОГО НЕ ПРИЙМЕ НІКОЛИ!!!

Не даймо занапастити нашу будучність, найдорожче, що в нас є - наші нащадки, які виростають у наших українських сім'ях!
Ця спроба у вигляді законопроєкту 9103 у ВР Україні - це чергове випробування дияволом українського суспільства на міцність та непорушність християнських цінностей, випробування на стійкість суспільства зі своїми усталеними традиціями та нормами моралі до зовнішніх загроз ти викликів аморальности та розпусти, що неодмінно призведе до самознищення нас у майбутньому.
15.03.2023 10:27 Відповісти
Прийняти закон і... - УСІХ ЇХ НА МІННІ ПОЛЯ разом з авторами і тими, хто ГОЛОСУВАВ за цей сатанинський та аморальний закон! Покидьки!
15.03.2023 10:34 Відповісти
 
 