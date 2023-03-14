Законопроєкт про цивільні партнерства зареєстрували у Раді

Законопроєкт про цивільні партнерства дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, не вступаючи у шлюб.

Про це у Facebook повідомила одна з ініціаторів законопроєкту, нардеп "Голосу" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

"Наш законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих та різностатевих пар зареєстрований у Верховній Раді! Він отримав номер 9103. До співавторства долучилися 17 моїх колег з фракцій Голос та Слуга Народу. ... Зважаючи на підписи з боку двох фракцій, шанси, що законопроєкт ухвалять, високі", - зазначила вона.

У пояснювальній записці проєкту уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

"Повномасштабне вторгнення pociї в Україну актуалізувало впровадження інституту реєстрованих партнерств. Наразі воно є нагальною потребою,

зважаючи на постійну загрозу життю і здоров’ю людей через проведення бойових дій. Насамперед, це необхідно щоб захистити права військових. Оскільки тисячі з них — не можуть офіційно оформити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї з ними статі. І тому у випадках поранення,

зникнення безвісти чи загибелі — їхні сім'ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави. Також потребу у захисті потребують і цивільні, життя яких є під постійною загрозою через постійні ракетні обстріли рф", - зазначається в записці.

Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться).

