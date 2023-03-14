Законопроєкт про цивільні партнерства зареєстрували у Раді
Законопроєкт про цивільні партнерства дозволяє одностатевим та різностатевим парам отримати статус близьких родичів, не вступаючи у шлюб.
Про це у Facebook повідомила одна з ініціаторів законопроєкту, нардеп "Голосу" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.
"Наш законопроєкт про реєстровані партнерства для одностатевих та різностатевих пар зареєстрований у Верховній Раді! Він отримав номер 9103. До співавторства долучилися 17 моїх колег з фракцій Голос та Слуга Народу. ... Зважаючи на підписи з боку двох фракцій, шанси, що законопроєкт ухвалять, високі", - зазначила вона.
У пояснювальній записці проєкту уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.
"Повномасштабне вторгнення pociї в Україну актуалізувало впровадження інституту реєстрованих партнерств. Наразі воно є нагальною потребою,
зважаючи на постійну загрозу життю і здоров’ю людей через проведення бойових дій. Насамперед, це необхідно щоб захистити права військових. Оскільки тисячі з них — не можуть офіційно оформити свої стосунки, бо їхні партнери чи партнерки однієї з ними статі. І тому у випадках поранення,
зникнення безвісти чи загибелі — їхні сім'ї та вони самі не мають достатнього юридичного захисту з боку держави. Також потребу у захисті потребують і цивільні, життя яких є під постійною загрозою через постійні ракетні обстріли рф", - зазначається в записці.
Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання - можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін (судом в порядку окремого провадження, при цьому заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводиться).
Просто назвати інакше.
Одностатевий шлюб? Ні, цивільне партнерство.
Юридичні наслідки ті ж самі. Отже, і права рівні.
А щодо відношення з боку суспільства...
"Вам шашєчкі, ілі єхать?"
Більше зашкварів!! Бо ж в країні інших проблем немає! Повна звізда..
Крім того це є будь-якій кому суспільстві, урівняння в правах, не збільшить і не зменшить кількість одностатевих зв'язків
І що він подумає?
Кого захоче підтримати?
Це розкол суспільства - більшість українського християнського суспільства ЦЬОГО НЕ ПРИЙМЕ НІКОЛИ!!!
Не даймо занапастити нашу будучність, найдорожче, що в нас є - наші нащадки, які виростають у наших українських сім'ях!
Ця спроба у вигляді законопроєкту 9103 у ВР Україні - це чергове випробування дияволом українського суспільства на міцність та непорушність християнських цінностей, випробування на стійкість суспільства зі своїми усталеними традиціями та нормами моралі до зовнішніх загроз ти викликів аморальности та розпусти, що неодмінно призведе до самознищення нас у майбутньому.