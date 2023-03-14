США нададуть Україні $118,5 млн на підтримку медичної системи

США нададуть Україні фінансування у розмірі $118,5 млн на підтримку медичної системи в країні, зокрема для реалізації програм забезпечення сталої протидії епідемії ВІЛ та туберкульозу в Україні в умовах війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто під час засідання щодо планування COP23 PEPFAR для України та національного діалогу Глобального фонду з громадянським суспільством, місцевими та міжнародними партнерами. Воно відбулося у Варшаві (Польща) за участю міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Кошти буде виділено з боку ініціативи PEPFAR у сумі $118,5 млн терміном на два роки (2024-2025 рр.). З них $59,5 млн планується виділити 2024 року і ще $59 млн — 2025 року. Дворічне фінансування буде запроваджено вперше.

Також Глобальний фонд анонсував виділення 157 млн доларів допомоги на 2024-2026 роки.

Під час свого виступу Ляшко заявив, що повномасштабне вторгнення РФ поставило перед медичною системою прямі та непрямі виклики.

"Крім очевидних щоденних жахів війни нам доводиться мати справу і з такими наслідками, як дефіцит палива, інфляція, руйнування інфраструктури та енергетичної системи. І ми гідно долаємо ці виклики. Безумовно, за величезної підтримки наших міжнародних партнерів, які демонструють свою солідарність та об'єднуються у боротьбі за цінності демократичного світу", - пояснив він.

Глава МОЗ також розповів про масштаби втрат, завданих медичною системою. Він також озвучив низку викликів, з якими стикається система:

20% людей не звертаються за медичною допомогою через повномасштабну війну та вимушену міграцію;

1345 об'єктів медичних закладів пошкоджено;

176 об'єктів медичних установ повністю зруйновано та відновленню не підлягають;

106 цивільних медичних працівників загинули, 33 з них – на робочому місці;

здійснено близько 2663 медичні евакуації військових та цивільних у 28 країн світу;

щотижня відбувається близько 3500 медичних евакуацій усередині країни.

Раніше МОЗ повідомило, що після війни для відновлення медичної системи знадобиться мінімум 6,4 мільярда доларів.

