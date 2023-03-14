У Росії за "фейки" про учасників війни загрожуватиме до 15 років тюрми: Держдума ухвалила законопроєкт
Держдума ухвалила закон про кримінальну відповідальність за "дискредитацію всіх учасників спецоперації", зокрема "добровольців".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
Так, за "фейки" про учасників війни проти України, зокрема "добровольців", загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Водночас за "дискредитацію" - до 7 років.
ТАСС повідомляє, що за злочин, скоєний протягом року після притягнення особи до адміністративної відповідальності, - до п'яти років позбавлення волі.
Якщо дії призвели до смерті та масових заворушень - до семи років позбавлення волі.
За "розповсюдження явно неправдивої інформації про ЗС РФ", що спричинило тяжкі наслідки - до 15 років позбавлення волі.
ці теж попадають на нари за "фейки"?)
Так это путлера и надо садить на 15 лет! А то Цирконы, гиперзвуковые торпеды, роботоы, Арматы, и прочие вундервафли... Ну и где же они?
Где хотя бы нормальная экипировка твоих чмобиков? Где боеприпасы для твоих войск?
Это явный акт дикредитации и распространение неправдивой информации про ЗС РФ!
Марк Туллий Цицерон