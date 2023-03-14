УКР
У Росії за "фейки" про учасників війни загрожуватиме до 15 років тюрми: Держдума ухвалила законопроєкт

росія

Держдума ухвалила закон про кримінальну відповідальність за "дискредитацію всіх учасників спецоперації", зокрема "добровольців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Так, за "фейки" про учасників війни проти України, зокрема "добровольців", загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Водночас за "дискредитацію" - до 7 років.

ТАСС повідомляє, що за злочин, скоєний протягом року після притягнення особи до адміністративної відповідальності, - до п'яти років позбавлення волі.

Якщо дії призвели до смерті та масових заворушень - до семи років позбавлення волі.

За "розповсюдження явно неправдивої інформації про ЗС РФ", що спричинило тяжкі наслідки - до 15 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+6
показати весь коментар
14.03.2023 12:49 Відповісти
+6
цікаво а ті тварі шо записують відосики з фронту типу: "здраствуйте, мы мобилизованные из мухосранска зажопиской области обращаемся к ***** ********* с просьбой разобраться! нас гонят нам убой как скот, а мы всего лишь тероборона мухосранска! ***** *****вич помогите нам разобраться с командирами, мы готовы воевать...просто не тут а в мухосранске"
ці теж попадають на нари за "фейки"?)
показати весь коментар
14.03.2023 12:54 Відповісти
+3
показати весь коментар
14.03.2023 12:51 Відповісти
100%.но не на долго. Их от туда в "вагиновцы" заберут
показати весь коментар
14.03.2023 13:00 Відповісти
ні !!! цих відразу гонять на утилізацію під гармати, міномети, кулемети ЗСУ !!!
показати весь коментар
14.03.2023 13:02 Відповісти
Симонян, Скабеева и Соловйов каждый день одни фейки про войну и распростроняют. Кроме них еще тысячи депутатов и чиновников.
показати весь коментар
14.03.2023 13:03 Відповісти
За "розповсюдження явно неправдивої інформації про ЗС РФ", що спричинило тяжкі наслідки - до 15 років позбавлення волі.

Так это путлера и надо садить на 15 лет! А то Цирконы, гиперзвуковые торпеды, роботоы, Арматы, и прочие вундервафли... Ну и где же они?
Где хотя бы нормальная экипировка твоих чмобиков? Где боеприпасы для твоих войск?

Это явный акт дикредитации и распространение неправдивой информации про ЗС РФ!
показати весь коментар
14.03.2023 13:06 Відповісти
быстрее бы уже начали сажать как можно больше.
показати весь коментар
14.03.2023 13:14 Відповісти
треба рзстрілювати..., й починати з їхніх пропагандистів, вони брешуть, аж свистить...
показати весь коментар
14.03.2023 13:20 Відповісти
"Можемо павтаріть" у самому розгарі.... тільки забули дурнуваті рабокацапи що у кінці цього голод та спалах насильства й бандитизму.
показати весь коментар
14.03.2023 13:31 Відповісти
Война-это мир!Свобода-это рабство!Незнание-сила! Кто не согласен-15 лет лагерей! Дикуни ******
показати весь коментар
14.03.2023 13:48 Відповісти
Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы.
Марк Туллий Цицерон
показати весь коментар
14.03.2023 14:02 Відповісти
"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила" у кацапів все по Дж. Оруеллу! 🥺
показати весь коментар
14.03.2023 14:46 Відповісти
Нічому довбойобів історія не вчить! Дайош славніе 30! гулагу форева 🤗 кацап - гнила та приречена істота🤬
показати весь коментар
14.03.2023 14:50 Відповісти
 
 