В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
14 березня о 13.00 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 13.32 повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.
⚠️ Зліт МіГ-31К ВПС рф
МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;
🔽ОК "Південь": У попередню ПТ, ворожі Су-24 запустили 4х протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.
Були забиті, уламками ушкоджено дитсадок та приватну забудову. Постраждалих немає.