14 березня о 13.00 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 13.32 повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.

