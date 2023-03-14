УКР
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

карта

14 березня о 13.00 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили через зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 13.32 повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Обідню" тривогу оголошували через перельоти стратегічної авіації росіян, - Повітряні сили

Автор: 

Україна (6174) повітряна тривога (967)
+10
https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Зліт МіГ-31К ВПС рф

МіГ-31К - носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати:
- Винищувачі Су-30СМ;

Опять это говно...
показати весь коментар
14.03.2023 13:11 Відповісти
Сподіваюсь, скоро це лайно накриють беспілотниками!
показати весь коментар
14.03.2023 13:12 Відповісти
Хотілось би дочекатися, коли наші засоби ПВО п@здануть по ньому так, що крильця розлетяться кілометрів на 20-30, а від нього залишиться воронка глибиною з дво-триповерховий будинок... не менше
показати весь коментар
14.03.2023 13:13 Відповісти
І прямо на той аеродром звідки взлітає.
показати весь коментар
14.03.2023 13:17 Відповісти
Да как-то пох уже... Ко всему привыкаешь..... Но ***** будет же тот день когда прийдем и спросим с каждого кацапа....
показати весь коментар
14.03.2023 13:18 Відповісти
Будет же тот день когда спросим с каждого кацапоида.....
показати весь коментар
14.03.2023 13:20 Відповісти
За все... Не только за Бучу, но и за сегодняшнюю тревогу...
показати весь коментар
14.03.2023 13:21 Відповісти
Нужны удары по сборочным заводам и их смежникам, которые поставляют детали для ракет. Хочется надеяться что генштаб планирует это в свое время. Это нужно делать одновременно по всем заводам.
показати весь коментар
14.03.2023 13:21 Відповісти
Нужно не выбирать клована с его зеленой шоблой во время войны.
показати весь коментар
14.03.2023 13:29 Відповісти
Я не участвовал в выборах и я не гражданин Украины.
показати весь коментар
14.03.2023 16:50 Відповісти
Ну что тут сказать... Спасибо за совет. (и на будущее, если будете комментировать, то разберитесь с внутреннеполитической обстановкой в Украине). В том числе почему нет Вами упомянутых ударов...
показати весь коментар
14.03.2023 17:51 Відповісти
Інгулєанін

@inguleanin

Вже рік тому. Яворівський полігон. 13.03.2022 Вічна пам'ять героям України!

https://twitter.com/i/status/1635402048261742595
показати весь коментар
14.03.2023 13:33 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

🔽ОК "Південь": У попередню ПТ, ворожі Су-24 запустили 4х протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря.
Були забиті, уламками ушкоджено дитсадок та приватну забудову. Постраждалих немає.
показати весь коментар
14.03.2023 13:39 Відповісти
 
 