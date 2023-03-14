Метінвест передав ЗСУ для оборонців Бахмуту 55 мобільних криївок

Минулого тижня Метінвест передав захисникам, які боронять Україну на Донецькому напрямку, чергову партію захисних споруд власного виробництва.

Від початку повномасштабної війни Група Метінвест активно долучилася до боротьби України з агресором. Одним із найважливіших напрямків стало надання допомоги захисникам у межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Загалом від початку повномасштабної війни Група Метінвест надала підтримку армії на понад 1,6 млрд грн.

Нещодавно на фронт поїхала нова партія сталевих мобільних укриттів.

– Фортеця Бахмут тримається силою, мужністю та професійністю наших воїнів. У той же час ми підтримуємо оборонців – не словами, а реальними діями. Передали захисникам Бахмуту чергову партію мобільних укриттів від Метінвесту в межах ініціативи Сталевий Фронт. У мобільних "капсулах життя" бійці поновлюватимуть сили й отримають надійний захист від обстрілів, – зауважив операційний директор Групи Метінвест Олександр МИРОНЕНКО. – Від початку повномасштабного вторгнення захисники Бахмута отримали приблизно 55 таких споруд. Тож фактично кожне третє відвантажене компанією укриття встановлено саме на цьому напрямку. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу України та наближаємо її крок за кроком.

Мобільні укриття від Метінвесту – це збірні споруди діаметром 2 метри та довжиною 6 метрів. Їх виготовляють на підприємствах компанії. Конструкції з хвилястої сталі завтовшки 2-міліметрової товщини відомі ще з радянських часів. Під час війни їх доопрацювали українські військові з допомогою інженерів-металургів Групи. За правильної установки – на півтора метра під землю – таке укриття витримує обстріли артилерією калібром до 152 мм.

У мобільній капсулі можуть одночасно розміститися шість бійців. В укритті передбачено повітряні комунікації та обладнано стелажі для зброї, є основний і резервний вихід на поверхню. Укриття обладнано польовою піччю, щоб бійці могли зігрітися, розігріти їжу й висушити одяг. До речі, на виробництво одного укриття необхідно майже 2 тонни сталі, а робота над кожною такою спорудою займає 165 людиногодин.

Зазначимо, що Метінвест передає мобільні укриття бійцям на безоплатній основі. Наразі сталеві капсули компанії захищають військових в Авдіївці, Бахмуті, Покровську, на Запоріжжі й Житомирщині.