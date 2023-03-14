Тракторист підірвався на міні на Харківщині, - ДСНС
14 березня у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району на Харківщині попередньо на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 р.н.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у результаті вибуху він отримав осколкове поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні.
"Закликаємо усіх мешканців, особливо деокупованих територій, бути максимально обережними. Значна територія України наразі потенційно забруднена боєприпасами. І для повного очищення територій знадобиться ще не один рік", - звертаються у ДСНС до мешканців України.
Якщо так усе складно, то навіщо вивозити українське зерно ???
Щоб потім зрозуміти, що его вже мало, та ціни на хліб стрибнули до небес?