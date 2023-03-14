УКР
Тракторист підірвався на міні на Харківщині, - ДСНС

міни,розмінування

14 березня у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району на Харківщині попередньо на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 р.н.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у результаті вибуху він отримав осколкове поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні.

"Закликаємо усіх мешканців, особливо деокупованих територій, бути максимально обережними. Значна територія України наразі потенційно забруднена боєприпасами. І для повного очищення територій знадобиться ще не один рік", - звертаються у ДСНС до мешканців України.

Харківщина (6054) ДСНС (5288) розмінування (1027)
Тобто тупість окремої людини-це новина?
14.03.2023 14:31 Відповісти
Виникає питання про врожай 2023 ?!?

Якщо так усе складно, то навіщо вивозити українське зерно ???

Щоб потім зрозуміти, що его вже мало, та ціни на хліб стрибнули до небес?
14.03.2023 14:49 Відповісти
 
 