Окупанти готують чергову хвилю мобілізації у Горлівці, - Генштаб

В Горлівці, що розташована на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

"Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", - йдеться у повідомленні.

