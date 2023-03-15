УКР
Окупанти готують чергову хвилю мобілізації у Горлівці, - Генштаб

В Горлівці, що розташована на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

"Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 22-24 лютого до моргу Горлівки привезли 30 трупів окупантів, - Генштаб

армія рф (18780) Горлівка (208) мобілізація (3228) втрати (4576)
Вони явно хочуть знищити всіх тих хто кричав « хутин введи»
15.03.2023 06:46
Хватіт корміть Горловку. Пора сдыхать.
15.03.2023 06:53
Пора, пора! Батальйон "шлуночників", батальйон недобачаючих, батальйон "сердечників", батальйон ревматиків, батальйон школярів ! А там дійде і до "жіночих батальйонів смерті"! От і готовий "фольксштурм"!
15.03.2023 06:45
показати весь коментар
"Отряди Путіна" - то на крайній випадок Колись Зимовий палац обороняли А зараз - Кремль! Уяви батальйон шалених бабок, з качалками та сковородами!
показати весь коментар
15.03.2023 07:35
"Революція пожирає своїх дітей".(с)
Це сформулювали після Великої Французької Революції 200 років тому, і з того часу нічого не змінилося.
Через кілька років після перевороту, як би він не називався, революція, повстання, бунт, заколот, починають знищувати тих, хто цей переворот здійснив.
15.03.2023 06:57
Горловка рукоплєщєт асвабаді тєлю.
15.03.2023 07:03
А Володя і "квартал" не в горлівці виступали у 2014 році перед сепарами?
15.03.2023 15:56
Не придатні - це інваліди?Тоді треба терміново звернутися до КМУ,МінСоцу та ПФУ з вимогою ЩЕ підняти розміри соцвиплат лугандонам.Вони мають знати за що йдуть вбивати українців.😊
15.03.2023 07:12
Давайте, тягніть всіх регресників, щоб розвантажити Пенсійний фонд.
15.03.2023 07:24
Призвати всіх даунбасят, доволі їм дивитися, як за них гинуть "харошіє асвабадітєлі бяряти, чеченці, даги, узбеки, кацапчики" - всіх на фронт, всіх в окопи і хай подивляться, що вони покликали до себе, колись ситі шахтарські міста. Надивилися кацапських телевізорів? То йдіть покуштуйте кацапського "миру". Які молодці, як зробили безхмаршим майбутнє своїх дітей. Їм баньоровці заважали гаваріт кацапській мова, гаварітє? Все нормально? Бандьори не заважають? Навчилися розмовляти чеченською і дагестанською? Ви ще не пробували бурятською, а прийдеться.
15.03.2023 08:28
500 чмобів? Це ж на цілих півдоби..
