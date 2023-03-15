За минулу добу ворог здійснив 7 обстрілів Херсону, - ОВА
За 14 березня ворог здійснив 78 обстрілів Херсонської Області. Ціллю семи обстрілів був сам Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів".Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі - 4 людини дістали поранення." - сказано у повідомленні.
Прокудін також додав, що наразі з деокупованої території області евакуйовано 74 особи.
