На півночі Києва можливі звуки вибухів, працюватимуть наші сапери, - КМВА
Вдень 15 лютого у північному передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюватимуть наші сапери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Сьогодні у Вишгородському районі запланована ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
