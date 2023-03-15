На півночі Києва можливі звуки вибухів, працюватимуть наші сапери, - КМВА

Вдень 15 лютого у північному передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюватимуть наші сапери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Сьогодні у Вишгородському районі запланована ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

