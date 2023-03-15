УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини Війна
397 0

На півночі Києва можливі звуки вибухів, працюватимуть наші сапери, - КМВА

розмінування

Вдень 15 лютого у північному передмісті столиці лунатимуть звуки вибухів! Це працюватимуть наші сапери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Сьогодні у Вишгородському районі запланована ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві можливі звуки вибухів, працюватимуть наші сапери, - КМВА

Автор: 

вибух (4621) Київ (20191) Вишгород (73) розмінування (1027) сапер (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 