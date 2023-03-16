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Новини Санкції проти Росії
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Українські чемпіони просять заборонити участь росіян в Олімпіаді 2024

олімпіада

Олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв звернулися до мера Парижа Анн Ідальго з проханням не допустити участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських Іграх 2024, які відбудуться у французькій столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало Тижня

"Ми, українські спортсмени, олімпійські чемпіони Володимир Кличко, Лілія Подкопаєва та Олег Верняєв передали звернення меру Парижа Анн Ідальго з проханням підтримати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри, які відбуватимуться у Парижі у 2024 році.

В умовах війни у Міжнародному олімпійському комітеті не може існувати жодних компромісних рішень для держави-терориста, оскільки основні засади Олімпійської хартії є фундаментально протилежними війні. Будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров'ю. А дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати у міжнародних змаганнях є підтримкою війни в Україні та російських злочинів під прикриттям нейтральності", - йдеться у зверненні. 

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликає дозволити російським та білоруським спортсменам участь в Олімпіаді 2024 за умови, що вони виступатимуть під нейтральними прапорами та не помічені у активній підтримці війни РФ проти України.

Україна і Польща мають намір бойкотувати Ігри, якщо МОК не змінить своєї позиції. Також бойкот Олімпійських ігор допускають країни Балтії. Проти участі росіян і білорусів у змаганнях виступили олімпійські комітети Чехії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія закликала спонсорів Олімпійських ігор вплинути на МОК для недопущення участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях

Кличко Володимир (115) МОК (173) Олімпіада (688) Подкопаєва Лілія (5) Верняєв Олег (3)


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Бойкотую олімпіаду зі свособаками.
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16.03.2023 09:57 Відповісти
Російські спортсмени
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16.03.2023 10:00 Відповісти
Та хай виступають - тільки в наколінниках...
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16.03.2023 10:06 Відповісти
Кличко, Подкопаева и мельдониевый любитель кацапов Верняев.

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16.03.2023 10:16 Відповісти
А де наш голова олімпійського комітету? Язика з дупи коли висуне?
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16.03.2023 10:30 Відповісти
просити це поза слабкого.

таке отримає хіба що відмову.

вимагати. инакше бойкот.
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16.03.2023 10:37 Відповісти
А Бубка? Брут?
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16.03.2023 11:53 Відповісти
 
 