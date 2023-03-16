У Чехії засудили 9 осіб за схвалення російської агресії проти України

Чеські суди засудили вже дев’ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.

Про це повідомила Верховна державна прокуратура, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У країні публічні заяви про схвалення повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть розглядатися як кримінальний злочин.

З дев'яти обвинувальних вироків усі, крім одного, закінчилися умовними термінами чи штрафами, розповів верховний державний прокурор Ігор Стржиж.

Один чеський активіст, засуджений за розміщення у соціальних мережах висловлювань про ненависть до українців, отримав дев'ятимісячний тюремний термін.Крім дев'яти вироків, звинувачення у схваленні агресії Росії було пред'явлено 58 особам, а кримінальне розслідування розпочато у 90 справах.

Стржиж пояснив, що якщо хтось публічно висловлює схвалення нападу Росії на Україну чи підтримує президента РФ Владіміра Путіна на акціях протесту чи у соціальних мережах, це може вважатися злочином за певних умов.

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