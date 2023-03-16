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Новини Війна
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У Чехії засудили 9 осіб за схвалення російської агресії проти України

суд,чехія

Чеські суди засудили вже дев’ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.

Про це повідомила Верховна державна прокуратура, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У країні публічні заяви про схвалення повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть розглядатися як кримінальний злочин.

З дев'яти обвинувальних вироків усі, крім одного, закінчилися умовними термінами чи штрафами, розповів верховний державний прокурор Ігор Стржиж.

Один чеський активіст, засуджений за розміщення у соціальних мережах висловлювань про ненависть до українців, отримав дев'ятимісячний тюремний термін.Крім дев'яти вироків, звинувачення у схваленні агресії Росії було пред'явлено 58 особам, а кримінальне розслідування розпочато у 90 справах.

Стржиж пояснив, що якщо хтось публічно висловлює схвалення нападу Росії на Україну чи підтримує президента РФ Владіміра Путіна на акціях протесту чи у соціальних мережах, це може вважатися злочином за певних умов.

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Автор: 

вирок (1104) Чехія (1658)


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З острахом думаю, що доведеться робити після війни на Донбасі. У часи СРСР багато людей з України та Приблатики (а в Крму і на Кавказі - цілі народи) були заслані в Сибір, але у нас немає свого Сибіру.
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16.03.2023 10:17 Відповісти
Ні немає. Але навіть якби у нас була Сибір то ''бамбасівців'' б туди ніхто не посилав. У нас Бойко хєрой України а Шуфрич голова комітету з питань свободи слова. Про що йде мова?
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16.03.2023 10:29 Відповісти
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16.03.2023 10:31 Відповісти
ще б німці так само своїх москалів заспокоїли
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16.03.2023 21:58 Відповісти
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/schvalovani-agrese-statni-zastupitelstvi-rozsudky.A230315_111825_domaci_pukk Za schvalování ruské agrese už padlo devět trestů, do vězení šel jen Tušl
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17.03.2023 11:00 Відповісти
 
 