Від початку вторгнення вдалося знайти 10464 зниклі дитини

В Україні від початку повномасштабної війни з росією загалом вважаються знайденими 10 464 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у Фейсбуці Офісу Омбудсмена України.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 16 березня 2023 року (в Україні вважаються. – Ред.). зниклими – 278 дітей, знайденими – 10464 дитини", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти депортують українських дітей до Росії, розділяють їх з родинами та віддають на "перевиховання" до російських родин або притулків.

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