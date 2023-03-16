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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку вторгнення вдалося знайти 10464 зниклі дитини

діти

В Україні від початку повномасштабної війни з росією загалом вважаються знайденими 10 464 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у Фейсбуці Офісу Омбудсмена України.

"За даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 16 березня 2023 року (в Україні вважаються. – Ред.). зниклими – 278 дітей, знайденими – 10464 дитини", - уточнюється в повідомленні.

Від початку вторгнення вдалося знайти 10464 зниклі дитини 01

Нагадаємо, окупанти депортують українських дітей до Росії, розділяють їх з родинами та віддають на "перевиховання" до російських родин або притулків. 

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депортація (732) діти (5181) омбудсмен (479) воєнні злочини (1891)


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