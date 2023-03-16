Вибухи лунатимуть на півночі Києва, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - КМВА

На півночі Києві лунатимуть вибухи, ведуться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу КМВА.

"У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів! Сьогодні, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.

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