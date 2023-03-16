УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10171 відвідувач онлайн
Новини Війна
273 2

Вибухи лунатимуть на півночі Києва, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - КМВА

вибухи,кмва

На півночі Києві лунатимуть вибухи, ведуться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу КМВА.

"У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів! Сьогодні, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.

Також читайте: На Київщині частково застосовано стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

Автор: 

вибух (4532) Київ (19788) Київська область (4131)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибухонебезпечним є МІД РФ... коли там будуть вибухи?
показати весь коментар
16.03.2023 11:01 Відповісти
О! Знов завила тривога.
показати весь коментар
16.03.2023 11:02 Відповісти
 
 