Вибухи лунатимуть на півночі Києва, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, - КМВА
На півночі Києві лунатимуть вибухи, ведуться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу КМВА.
"У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів! Сьогодні, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Громадян закликають зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати до укриття.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Каз
показати весь коментар16.03.2023 11:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
5 копійок
показати весь коментар16.03.2023 11:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль