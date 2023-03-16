Жодних компромісів, якщо йтиметься про незалежність НАБУ, - Кривонос

Семен Кривонос, директор Національного Антикорупційного Бюро України, заявив на зустрічі з послами G7 та ЄС, що не може бути жодних компромісів, коли йдеться про незалежність установи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ.

"Боротьба з корупцією важлива, тому ми підтримували і продовжимо підтримувати НАБУ на цьому шляху. Про це заявили посли країн Великої сімки та Євросоюзу під час зустрічі з Директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом", - сказано у повідомленні.

"Ми уважно слідкуємо за імплементацією реформ. Адже допомога Україні в боротьбі з корупцією є одним із наших пріоритетів. Зараз як ніколи важливо забезпечити незалежність антикорупційних інституцій, їхню спроможність та активну комунікацію з суспільством і міжнародними партнерами", - зауважив Мацуда Кунінорі, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні.

Кріс Сміт, заступник Голови Місії у Посольстві США в Україні, зазначив, що в Україні триває дві війни: одна з Росією, а друга з корупцією, і США однаково підртимують Україну в обох цих війнах.

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Вітаючи послів Семен Кривонос запевнив, що забезпечуватиме незалежність розслідувань детективів, відкритість кадрових рішень та організує роботу так, щоб результати НАБУ були високо оцінені українським суспільством та міжнародними партнерами.

"Незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав скерована до суду. Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора", - наголосив він.

На його думку, для підвищення ефективності роботи Бюро треба збільшити штат на 300 осіб, створити експертну установу при НАБУ, покращити матеріально-технічну базу. Він висловив сподівання на допомогу партнерів в цих питаннях.

Нагадаємо, Симена Кривоноса призначено директором НАБУ на початку березня.

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