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Новини Підтримка Україні
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Жодних компромісів, якщо йтиметься про незалежність НАБУ, - Кривонос

набу,посли

Семен Кривонос, директор Національного Антикорупційного Бюро України, заявив на зустрічі з послами G7 та ЄС, що не може бути жодних компромісів, коли йдеться про незалежність установи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НАБУ. 

"Боротьба з корупцією важлива, тому ми підтримували і продовжимо підтримувати НАБУ на цьому шляху. Про це заявили посли країн Великої сімки та Євросоюзу під час зустрічі з Директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом", - сказано у повідомленні. 

"Ми уважно слідкуємо за імплементацією реформ. Адже допомога Україні в боротьбі з корупцією є одним із наших пріоритетів. Зараз як ніколи важливо забезпечити незалежність антикорупційних інституцій, їхню спроможність та активну комунікацію з суспільством і міжнародними партнерами", - зауважив Мацуда Кунінорі, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні.

Кріс Сміт, заступник Голови Місії у Посольстві США в Україні, зазначив, що в Україні триває дві війни: одна з Росією, а друга з корупцією, і США однаково підртимують Україну в обох цих війнах. 

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Вітаючи послів Семен Кривонос запевнив, що забезпечуватиме незалежність розслідувань детективів, відкритість кадрових рішень та організує роботу так, щоб результати НАБУ були високо оцінені українським суспільством та міжнародними партнерами.

"Незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав скерована до суду. Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора", - наголосив він. 

На його думку, для підвищення ефективності роботи Бюро треба збільшити штат на 300 осіб, створити експертну установу при НАБУ, покращити матеріально-технічну базу. Він висловив сподівання на допомогу партнерів в цих питаннях. 

Нагадаємо, Симена Кривоноса призначено директором НАБУ на початку березня. 

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G-7 G7 (1082) НАБУ (5111) Євросоюз (13767) Кривонос Семен (44)


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Топ коментарі
+12
агент фсб єрмак про це знає ???
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16.03.2023 11:15 Відповісти
+11
Бу-га-га-аа!
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16.03.2023 11:15 Відповісти
+9
Ну-ну, "курчат рахують восени".А обіцянок зєлєпузікі вже наобіцяли.
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16.03.2023 11:16 Відповісти
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16.03.2023 11:14 Відповісти
Бу-га-га-аа!
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16.03.2023 11:15 Відповісти
агент фсб єрмак про це знає ???
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16.03.2023 11:15 Відповісти
Ну-ну, "курчат рахують восени".А обіцянок зєлєпузікі вже наобіцяли.
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16.03.2023 11:16 Відповісти
Збільшення штату та більше грошей!)
Освоюватимемо і потім я вам запишу видосик як все пройшло
Корупція злякаеться і втече сама (через рік-три-пять) обіцяю! ✊
А покіщо швидко дайте грошенят.
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16.03.2023 11:25 Відповісти
Зрадництво і корупція у владі - більші вороги, ніж ця Раша
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16.03.2023 11:31 Відповісти
Не вірю цій зеленої наволочі.
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16.03.2023 11:36 Відповісти
Сккажу на мові кураторів Єрмака і " К " : " Чья-бы корова мычала , а твоя-бы молчала ! " Враховуючи корупційний досвід і зв"язки з ОПУ , не віриться в таку трансформацію Кривоноса! Час покаже !
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16.03.2023 11:38 Відповісти
Подивимось на справи. Заявляти можна багато чого, он зелений гундос щовечора вішає лапшу на вуха свого лохторату - дуже красиві і кучеряві речі розповідає, а справи - Чонгар, вагнергейт, переслідування військових, карманний КС, кремлівські кроти, заборона військовим говорити про політику (хочуть протягнути), до ранку можна перераховувати реальні "подвиги" цієї шобли.
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16.03.2023 11:54 Відповісти
Цирк поїхав а клоуни керують, окрім українців роблять ідіотів ще й з великої сімки.
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16.03.2023 11:59 Відповісти
Мавпочка мавпочки коломИйського щось сказала?
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16.03.2023 13:05 Відповісти
Он на самом деле так думает или просто опытный зелибоб, который знает что главное ссать в уши?
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16.03.2023 14:01 Відповісти
він думати не може від слова "зовсім"..- тільки нявкать що скажуть..- воно ще тупіше й нікчемніше, чим папєреднік..(((
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17.03.2023 00:51 Відповісти
Експертну установу ????????????????? У Вас вже є "своя" прокуратура (САП) і "свій" суд (ВАКС). Якщо ще будуть "свої" експерти, то клепати франко-потолочні справи стане зовсім легко. Залишиться тільки "заломати" непідконтрольний поки що Верховний Суд (Кримінальний касаційний суд), який Ваш брєд ламає поки що.

А збільшення штату на 300 осіб - Вам мало ?????????????????????? Зарплата детектива, якщо вірити Інтернету, 1.300.000 грн. на рік, тобто понад 100.000 / місяць. То треба ще фінансування на 400 мільйонів гривень на рік ??? Ви не опухли там ? Вас скорочувати треба рази в 2, а краще в 3 - і штат, і заробітні плати, а Ви ще збільшити хочете ? Краще гроші на армію зараз пускати, а не на цю піар-інквізицію . . .
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16.03.2023 14:13 Відповісти
Ну так пусть Евросоюз им и платит.
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17.03.2023 00:59 Відповісти
 
 