У Генічеську та районі окупанти посилюють облави та обшуки, - ОК "Південь"
Російські загарбники на окупованих територіях півдня посилюються фільтраційні заходи.
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"У Генічеську та районі окупанти влаштували справжнє залякування з метою змусити людей отримувати російські паспорти. В тих, хто відмовляється, можуть відібрати машини. По хатах нишпорять співробітники міграційних служб, вони збирають відбитки пальців, перевіряють телефони на предмет проукраїнських матеріалів. Людей фотографують, за словами місцевих, "як на зоні", в анфас, в профіль та на повний зріст", - йдеться в повідомленні.
Назаров зазначив, що жителям варто почистити телефони та прибрати посилання на українські канали.
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