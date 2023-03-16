У Генічеську та районі окупанти посилюють облави та обшуки, - ОК "Південь"

Російські загарбники на окупованих територіях півдня посилюються фільтраційні заходи.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У Генічеську та районі окупанти влаштували справжнє залякування з метою змусити людей отримувати російські паспорти. В тих, хто відмовляється, можуть відібрати машини. По хатах нишпорять співробітники міграційних служб, вони збирають відбитки пальців, перевіряють телефони на предмет проукраїнських матеріалів. Людей фотографують, за словами місцевих, "як на зоні", в анфас, в профіль та на повний зріст", - йдеться в повідомленні.

Назаров зазначив, що жителям варто почистити телефони та прибрати посилання на українські канали.

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