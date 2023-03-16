Групі польських медиків надали доступ до Саакашвілі, - Йозвяк
Польська бригада медиків отримала доступ до Міхеіла Саакашвілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Польська бригада медиків отримала доступ до Саакашвілі. Поки немає дати, коли вони поїдуть до Грузії", - написав він.
Також він зазначив, що це не означає переведення колишнього президента Грузії до Польщі чи до іншої країни.
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phantom4
показати весь коментар16.03.2023 11:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михайло Струкевич
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