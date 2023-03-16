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Новини
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Групі польських медиків надали доступ до Саакашвілі, - Йозвяк

саакашвілі

Польська бригада медиків отримала доступ до Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Польська бригада медиків отримала доступ до Саакашвілі. Поки немає дати, коли вони поїдуть до Грузії", - написав він.

Також він зазначив, що це не означає переведення колишнього президента Грузії до Польщі чи до іншої країни.

Також читайте: Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність

Автор: 

Грузія (1854) Польща (8659) Саакашвілі Міхеіл (2155) Йозвяк Рікард (159)


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Сподываюсь у цього падли-нарциса знайдуть незмащений пропеллер.
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16.03.2023 11:52 Відповісти
Мене завжди цікавило одне запитання? На що розраховував Сакаашвілі, Навальний, коли поверталися до своїх країн? особливо бутерброд? Якщо на які - небудь домовленості, то вони ще більші ідіоти.
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16.03.2023 11:53 Відповісти
Сааквшвілі це ідіот , кажуть, в нього розвилася якась вавка в голові , можливо від наркоти.чекаємо коли і в зєлєнського від наркоти ідіотизм буде настільки очевидний як і в саакашвілі.
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16.03.2023 12:02 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що зараз не очевидний🤭?
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16.03.2023 12:44 Відповісти
 
 