Групі польських медиків надали доступ до Саакашвілі, - Йозвяк

Польська бригада медиків отримала доступ до Міхеіла Саакашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Польська бригада медиків отримала доступ до Саакашвілі. Поки немає дати, коли вони поїдуть до Грузії", - написав він.

Також він зазначив, що це не означає переведення колишнього президента Грузії до Польщі чи до іншої країни.

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