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Контрнаступ на інших напрямках допоможе зберегти Бахмут, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

бахмут

Контрнаступ ЗСУ на інших напрямках допоможе послабити тиск на Бахмут та на інші гарячі точки.

Про це в ефірі телемарафону заявив полковник СБУ, нардеп "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ

"Для того, щоб зберегти Бахмут потрібно десь нав'язати противнику свої активні дії, щоб він був змушений маневрувати, відтягувати резерви й закривати оборону там, де ми нав'яжемо", - наголосив він. На його думку, наступ потрібно починати, тільки-но будуть готові резерви, адже це врятує і Бахмут, і багато інших напрямків. 

Проте, як зазначив Костенко, питання наступальних дій на інших напрямках залежить від погоди й наявності необхідних ресурсів.

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Бахмут (1563) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+8
довбойоб - це ти,

а Роман Костенко - депутат від Голосу.

В ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) російського вторгнення в Україну 2022 року брав безпосередню участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C обороні Миколаєва і прилеглих населених пунктів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83 визволенні Снігурівки .
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16.03.2023 13:11 Відповісти
+3
На лубянці точно знають
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16.03.2023 13:11 Відповісти
+3
Не звертай уваги на це мокшанське гівно. На будь-яку тему по Бахмуту вони налітають як мцхи на гівно.
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16.03.2023 13:15 Відповісти
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16.03.2023 13:05 Відповісти
довбойоб - це ти,

а Роман Костенко - депутат від Голосу.

В ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) російського вторгнення в Україну 2022 року брав безпосередню участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C обороні Миколаєва і прилеглих населених пунктів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83 визволенні Снігурівки .
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Не звертай уваги на це мокшанське гівно. На будь-яку тему по Бахмуту вони налітають як мцхи на гівно.
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16.03.2023 13:15 Відповісти
Він народився у Херсоні та тривалий час служив у Миколаєвський Альфі. Тому добровільно, разом з Генералом Марченко пішов захищати Миколаїв та Південь. Він і зараз на фронті.
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16.03.2023 14:16 Відповісти
Ти знаєш хто такий Костенко.
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Бахмут, вже нічого не врятує.
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16.03.2023 13:08 Відповісти
На лубянці точно знають
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16.03.2023 13:11 Відповісти
Як же так? Чому кращі підрозділи ЗСУ не змогли протистояти пригожинським зекам?
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16.03.2023 13:12 Відповісти
Змогли - і як результат - гори трупів цих зеків на фотках пригожина
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16.03.2023 13:17 Відповісти
Мирон, а если бояры стакашку дёрнуть?
Может не всё так плохо будет?
Может вы возьмёте Бахмут до Нового года?
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Українською мовою не "боярышник", а глід.
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16.03.2023 13:47 Відповісти
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16.03.2023 13:42 Відповісти
https://pic8.co/sh/qCcGa4.png https://pic8.co/sh/qCcGa4.png
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16.03.2023 13:44 Відповісти
https://t.me/babchenko77/7436
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16.03.2023 13:45 Відповісти
"Ура"-патріоти гірше кацапів і зелених довбойобів.
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16.03.2023 13:48 Відповісти
Это точно. Им даже если напрямую ссать на лицо, они даже осознавая это будут говорить "всё хорошо, это роса".
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16.03.2023 15:43 Відповісти
Така думка має право на існування і доволі логічна. Але, при всій повазі до пана Костенка, він не володіє всією інформацією, що є у Залужного. Можливо, такі його висновки базуються на ситуації тієї ділянки фронту, де він є.
А глобально його думка співпадає зі всіма озвученими раніше: сформувати ударну групу і дочекатися належних погодних умов.
Все логічно.
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16.03.2023 13:20 Відповісти
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16.03.2023 17:31 Відповісти
Те що сказав Костенко очікується й так усіма.
Чого він, на щастя, не знає, це конкретних планів командування.
Наступ буде, це і пацаки знають, але чого вони не повинні знати, коли він почнеться, в якому місці фронту і якими силами. Так що зберігаємо тишу і спокій, і чекаємо ситуації, яка трапилися 5 вересня минулого року, зі сподіваннями на більший успіх у звільненні нашої землі.
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16.03.2023 13:35 Відповісти
Хоч хтось посмів озвучити правду! Ану хто з вас згадає скільки вже тривають бої біля Бахмуту? З травня минулого року((( майже рік. Весь цей час там гинуть наші найкращі герої. Знаєте афоризм: "Георїзм одних це наслідок бездіяльності або недолугості інших". Невже не можна перекинути тди додаткові підрозділи та БК? Чи хтось чекає, щоб всі вони там полягли, а потім роздавати звання і медалі "посмертно"((((
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16.03.2023 13:54 Відповісти
 
 