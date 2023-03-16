Контрнаступ на інших напрямках допоможе зберегти Бахмут, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Контрнаступ ЗСУ на інших напрямках допоможе послабити тиск на Бахмут та на інші гарячі точки.
Про це в ефірі телемарафону заявив полковник СБУ, нардеп "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб зберегти Бахмут потрібно десь нав'язати противнику свої активні дії, щоб він був змушений маневрувати, відтягувати резерви й закривати оборону там, де ми нав'яжемо", - наголосив він. На його думку, наступ потрібно починати, тільки-но будуть готові резерви, адже це врятує і Бахмут, і багато інших напрямків.
Проте, як зазначив Костенко, питання наступальних дій на інших напрямках залежить від погоди й наявності необхідних ресурсів.
Топ коментарі
+8 133133
показати весь коментар16.03.2023 13:11 Відповісти Посилання
+3 Птн Пнх #550862
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+3 Валерий Коломиец #502756
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а Роман Костенко - депутат від Голосу.
В ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) російського вторгнення в Україну 2022 року брав безпосередню участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C обороні Миколаєва і прилеглих населених пунктів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83 визволенні Снігурівки .
Может не всё так плохо будет?
Может вы возьмёте Бахмут до Нового года?
А глобально його думка співпадає зі всіма озвученими раніше: сформувати ударну групу і дочекатися належних погодних умов.
Все логічно.
Чого він, на щастя, не знає, це конкретних планів командування.
Наступ буде, це і пацаки знають, але чого вони не повинні знати, коли він почнеться, в якому місці фронту і якими силами. Так що зберігаємо тишу і спокій, і чекаємо ситуації, яка трапилися 5 вересня минулого року, зі сподіваннями на більший успіх у звільненні нашої землі.