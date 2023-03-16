Контрнаступ на інших напрямках допоможе зберегти Бахмут, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Контрнаступ ЗСУ на інших напрямках допоможе послабити тиск на Бахмут та на інші гарячі точки.

Про це в ефірі телемарафону заявив полковник СБУ, нардеп "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб зберегти Бахмут потрібно десь нав'язати противнику свої активні дії, щоб він був змушений маневрувати, відтягувати резерви й закривати оборону там, де ми нав'яжемо", - наголосив він. На його думку, наступ потрібно починати, тільки-но будуть готові резерви, адже це врятує і Бахмут, і багато інших напрямків.

Проте, як зазначив Костенко, питання наступальних дій на інших напрямках залежить від погоди й наявності необхідних ресурсів.

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