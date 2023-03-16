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Новини
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Дві третини європейців вважають Росію противником своїх держав, - опитування

єс,євросоюз,європа

Переважна більшість респондентів у 10 країнах Європи, після початку російського вторгнення в Україну, вважають Росію противником

Про це свідчать результати опитування, опубліковані Європейською радою з міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У середньому дві третини опитаних назвали Росію суперником своєї країни, тоді як 40% сприймають її слабшою, аніж до вторгнення в Україну.

Найсильніша позиція щодо Росії-противника у Данії - 82%. За нею слідують Естонія та Польща (по 79%), Британія (77%), Німеччина (69%), Іспанія (65%), Франція (59%), Португалія (57%) та Італія (54%). У Румунії 44% опитаних вважають Росію противником чи суперником.

Тим часом Євросоюз вважається сильнішим, ніж рік тому, скрізь, включаючи Велику Британію, яка вийшла з ЄС. Єдиний виняток - Італія.

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Політологи Іван Крастєв та Марк Леонард, які представили доповідь, кажуть, що війна в Україні призвела до створення трьох блоків у Європі.

Перший блок - "північних та східних яструбів", до яких належать Естонія, Польща, Данія та Британія. У цих країнах більшість людей рішуче підтримують цілі Києва у війні. Другий блок - "неоднозначний захід", що складається з Франції, Німеччини, Іспанії та Португалії. Там думки про те, як має закінчитися війна, розділилися. І, нарешті, третій блок - "слабкі південні ланки", до яких належать Італія та Румунія. Вони хочуть, щоб війна закінчилася швидше, навіть якщо це спричинить територіальні втрати для України.

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Автор: 

Європа (1899) опитування (1985) росія (66417)


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16.03.2023 13:23 Відповісти
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16.03.2023 13:26 Відповісти
думаю, Нидерланды где-то рядом с Данией. после сбитого Боинга.
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Когда-то нам умело врали, что вся Европа за нас. Зарабатывали себе очки на этом, пускали пыль в глаза любей. А сейчас выходит кто за деньги против, кто за свои интересы, кому вообще наплевать.
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16.03.2023 13:34 Відповісти
А одна третина - понаєхавшиє москалі
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16.03.2023 13:44 Відповісти
 
 