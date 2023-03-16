Російські хакери здійснюють атаку на судову систему України
На систему електронної пошти української судової системи здійснюється кібератака з боку Росії.
Про це повідомило держпідприємство "Інформаційні судові системи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на портал "Судова влада України".
"Наразі триває кібератака РФ на системи електронної пошти судової системи", - йдеться у повідомленні.
В "Інформаційний судових системах" запевнили, що роблять все можливе для доступності сервісів.
Топ коментарі
+8 Alex Yarmolenko
показати весь коментар16.03.2023 14:11 Відповісти Посилання
+7 aleksag
показати весь коментар16.03.2023 14:06 Відповісти Посилання
+5 Ali Babaika
показати весь коментар16.03.2023 14:13 Відповісти Посилання
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толку ніякого, лише податки витрачаються на дармоїдів
каста недоторканих