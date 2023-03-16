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Новини
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Російські хакери здійснюють атаку на судову систему України

хакер

На систему електронної пошти української судової системи здійснюється кібератака з боку Росії.

Про це повідомило держпідприємство "Інформаційні судові системи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на портал "Судова влада України".

"Наразі триває кібератака РФ на системи електронної пошти судової системи", - йдеться у повідомленні.

В "Інформаційний судових системах" запевнили, що роблять все можливе для доступності сервісів.

Також читайте: Російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну, - Microsoft

Автор: 

кіберзлочин (812) росія (66417) хакер (1364) атака (398)


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Топ коментарі
+8
Це як? Підари на підарів пішли?
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16.03.2023 14:11 Відповісти
+7
Її й атакувати не треба - вона й так гнила наскрізь.
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16.03.2023 14:06 Відповісти
+5
та краще б вони її знищили взагалі на#уй

толку ніякого, лише податки витрачаються на дармоїдів

каста недоторканих
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16.03.2023 14:13 Відповісти
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Жабогадюкінг?
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16.03.2023 13:45 Відповісти
і судді менше получатимуть?? та нехай атакують цих ублюдків в мантіях
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16.03.2023 13:51 Відповісти
Так атакувати судебну систему як влада і судді- корупціонери не зможе ніхто.
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16.03.2023 13:53 Відповісти
Її й атакувати не треба - вона й так гнила наскрізь.
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16.03.2023 14:06 Відповісти
Заставляют наших доблесных судей брать взятки, выпускать преступников.
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16.03.2023 14:10 Відповісти
присылают "нигерийские " письма
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16.03.2023 15:28 Відповісти
Це як? Підари на підарів пішли?
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16.03.2023 14:11 Відповісти
та краще б вони її знищили взагалі на#уй

толку ніякого, лише податки витрачаються на дармоїдів

каста недоторканих
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16.03.2023 14:13 Відповісти
це кацапи надсилають повідомлення нашим суддям з москальським громадянстовм?
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16.03.2023 14:32 Відповісти
Всю судебно-прокурорскую шоблу - на разминирование территорий. Если что останется - окопы копать. Кроме вреда - толку от ублюдков никакого нет
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16.03.2023 14:37 Відповісти
Як можна здійснювати атаку на те чого нема ?
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16.03.2023 14:38 Відповісти
Лучше бы орки судей не трогали а то они и их обворуют.
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16.03.2023 14:43 Відповісти
Щось мені підказує, що через деякий час, справи на декогось будуть закриті, бо хакєри пошкодили документи і їх нема. Нема от і все. Нема.
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16.03.2023 16:11 Відповісти
 
 