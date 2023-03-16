Російські хакери здійснюють атаку на судову систему України

На систему електронної пошти української судової системи здійснюється кібератака з боку Росії.

Про це повідомило держпідприємство "Інформаційні судові системи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на портал "Судова влада України".

"Наразі триває кібератака РФ на системи електронної пошти судової системи", - йдеться у повідомленні.

В "Інформаційний судових системах" запевнили, що роблять все можливе для доступності сервісів.

Також читайте: Російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну, - Microsoft