Гарнізон армії США буде розміщено на території Польщі в березні

Гарнізон армії США в Польщі, підрозділ, що підтримує присутність американських військ у Польщі, буде створено в березні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це оголосив речник Пентагону генерал Пет Райдер,

Як заявив Райдер, гарнізон буде створений для "виконання вимог місії, покращення можливостей командування і управління та управління передовими розгортаннями в Польщі".

Підрозділ буде надавати інфраструктурну підтримку та послуги солдатам, дислокованим у Польщі, і складатиметься з 13 військових і 140 цивільних осіб. Це восьмий гарнізон сухопутних військ США в Європі, поряд з аналогічними гарнізонами в Бельгії, Німеччині та Італії.

На початку березня Пентагон оголосив, що перші солдати, призначені на постійну службу в Польщі, прибули до передової штаб-квартири V корпусу сухопутних військ США в Познані, Польща, на базі під назвою Кемп Костюшко.

Створення постійного штабу і гарнізону відповідає рішенню президента Джо Байдена, ухваленому на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року.

Також читайте: Польща опублікує докази впливу російських спецслужб на корупцію у Європарламенті, – Моравецький