Програма DT4UA з підтримки цифрової трансформації України офіційно стартувала, - Мінцифри

Програма DT4UA дасть новий поштовх для цифрової трансформації та інвестиції в майбутнє нашої країни. Для її реалізації Україна отримала 17,4 млн на розвиток е-послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"За підтримки європейських партнерів ми будемо вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС. Створювати ще більше корисних послуг та сервісів для взаємодії держави та громадян", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві подякували партнерам за довіру та підтримку у розвитку "Дії". І запевнили, що вони працюють, щоб диджиталізувати державний сервіс та забезпечувати комфортне життя українців.

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Нагадаємо, проєкт DT4UA фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління.