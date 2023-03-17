Програма DT4UA з підтримки цифрової трансформації України офіційно стартувала, - Мінцифри
Програма DT4UA дасть новий поштовх для цифрової трансформації та інвестиції в майбутнє нашої країни. Для її реалізації Україна отримала 17,4 млн на розвиток е-послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"За підтримки європейських партнерів ми будемо вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС. Створювати ще більше корисних послуг та сервісів для взаємодії держави та громадян", - ідеться в повідомленні.
У міністерстві подякували партнерам за довіру та підтримку у розвитку "Дії". І запевнили, що вони працюють, щоб диджиталізувати державний сервіс та забезпечувати комфортне життя українців.
Нагадаємо, проєкт DT4UA фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління.
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Не знаю як зі сказаним вище, а от поштовх до нового розкрадання коштів надасть явно!
Або цифровий ГУЛАГ ?
Мета любої «влади» повний контроль громадян.
Скілько коштів мае ? Як живе? Як відпочівае? Що їсть? С ким спить? Яку машину мае? С ким спілкуется? Про що?
Тому в багатих страхах заборонен збір персональної інформації про громадян без дозволу суду, або силових структур.
В комуністичному Китаю все навпаки. Збирають, аж гай гуде.
Так тільки за один футбольний матч на великому стадіоні вони просканували усіх глядачів- сотні тисяч персон було ідентифіковано…
Що е в Україні?
Намагання оцифруаате усе.
Створити едину базу данних про всіх та вся…
Усе це робиться під гаслом- вперед до Европи…
Немае ніякого громадського контролю за цім « державним рухом»…
Також ніхто не бере на себе відповідальність за безпеку сберігання усіх зібраних данних.
Складается враження що « Дія» ніяк «не захищена « та е «прохідним двором» для хакерів та шахраїв.
Ні де, ні в якому законі не прописана відповідальність «держави» за «витік»/ крадіжку персональних данних.
Та механізм компенсування збитків потерпілим людям.
Тому не треба фанфар та авіацій: « Ми робимо «ціфріфікацію».
Це може бути дуже небезпечно.
ЧИ скажете що ні? Якщо людина не робить злочинів і їй немає що приховувати то це взагалі супер система.
І при такому підході якщо зберегти демократію, а для цього треба зброю в людей на руках щоб все населення це і була армія як в Швейцарії, то держава в лиці окремих політиків що мріють бути царями ніяк не зможе зловживати цими інструментами бо армія в лиці населення методом майдану царька стратить. І отримаємо ми прогресивне суспільство. Такі запобіжники та відкритість не дозволять прийняти тупі шкідливі закони.
P.S. "крадіжку персональних данних" - а вони це що таке? Люди самі все викладають про себе в соцмережі. Система має бути сформована так щоб персональних даних як таких не існувало, а тому і небезпеки їх відкриття не було. І це досить легко зробити.