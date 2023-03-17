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Новини Агресія Росії проти України
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На Луганщині величезна кількість населених пунктів регіону, які вщент розбиті загарбниками, - Гайдай

попасна

Російські окупанти під час бойових дій розбили вщент населені пункти Луганської області. Навіть не внесли на нову адміністративну мапу Попасну.

Про це в інтерв'ю Радіо "Свобода" розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З приводу зруйнованих міст, то так, дійсно на їхній новій адміністративній мапі Попасної навіть не існує. Я можу вам сказати, Новоселівка – немає жодного вцілілого будинку. Макіївка – немає жодного вцілілого будинку. Білогорівка – не існує. Тошківка розбита вщент. Новотошківське розбите вщент. Куземівка розбита вщент. І це тільки те, що ми знаємо на сьогодні. Сєверодонецьк – 90% будівель пошкоджені обстрілами, з них 70% не підлягають відновленню. Рубіжне – половини міста немає. Лисичанськ – так само", – сказав ексголова ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти офіційно виключили Попасну на Луганщині зі списку населених пунктів, місто повністю зруйновано, - ОВА

Автор: 

Макіївка (111) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4899)


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Що там у Казахстані? Посол-недоношений?
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17.03.2023 15:43 Відповісти
плять, та коли воно вже поїде..........
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17.03.2023 15:49 Відповісти
Саме так. Хочуть цього деякі кадри чи не хочуть, але прийдеться робити державну програму по будівництву нового житла мінімум цілими новими районами, а той цілими новими містами. Бо на даний момент мільйони людей вже без житла.

Треба надувати аналогічну китайській економічну бульбашку будівництвом житла. Почавши на початках із переселенців, солдатів, "за заслуги" та сиріт і закінчивши всіма громадянами. Щоб у фіналі кожен громадянин з настанням повноліття отримував квартиру студію, яку продати (приватизувати) не може, а лиш обміняти на іншу таку ж чи поєднанням двох в одну (коли утворюється сімейна пара), тобто як було колись в совку, но з можливістю віддати цю квартиру державі добровільно-примусово, та отримати таку ж в іншому районі, місті, або навіть за значні заслуги чи доплату отримати в іншому місці приватну квартиру преміум класу яку вже можна продати-передати в спадок.

Благо зараз технології пішли далеко вперед і таке масове будівництво багато людей з економіки не забере. А уявіть собі як це підніме цінність українського громадянства, який буде бум патріотизму до українства. Та українцями будуть всі хотіти бути як шейхами про яких говорять що їм на повноліття около сто тисяч доларів дають. Зразу вирішиться багато проблем які в нас є і які ще чекають нас після війни.
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17.03.2023 15:52 Відповісти
Зупинитися не в змозі?
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17.03.2023 16:45 Відповісти
 
 