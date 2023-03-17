На Луганщині величезна кількість населених пунктів регіону, які вщент розбиті загарбниками, - Гайдай

Російські окупанти під час бойових дій розбили вщент населені пункти Луганської області. Навіть не внесли на нову адміністративну мапу Попасну.

Про це в інтерв'ю Радіо "Свобода" розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"З приводу зруйнованих міст, то так, дійсно на їхній новій адміністративній мапі Попасної навіть не існує. Я можу вам сказати, Новоселівка – немає жодного вцілілого будинку. Макіївка – немає жодного вцілілого будинку. Білогорівка – не існує. Тошківка розбита вщент. Новотошківське розбите вщент. Куземівка розбита вщент. І це тільки те, що ми знаємо на сьогодні. Сєверодонецьк – 90% будівель пошкоджені обстрілами, з них 70% не підлягають відновленню. Рубіжне – половини міста немає. Лисичанськ – так само", – сказав ексголова ОВА.

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