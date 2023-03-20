Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли три громади на Сумщині

Протягом 20 березня російські окупанти обстріляли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Сумської ОВА.

Зазначється, що:

- Білопільська громада була під обстрілом практично протягом усього дня. Росіяни здійснили обстріл з САУ (7 прильотів), артилерійський обстріл (10 прильотів), обстріл зі ствольної артилерії (6 прильотів), мінометів – 26 прильотів.



- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів – 3 прильоти.

- Краснопільська громада: теж був мінометний обстріл – 10 прильотів, також ворожий БПЛА скинув 4 вибухові пристрої типу ВОГ.

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Як інформують в ОВА, минулося без наслідків і жертв.