Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли три громади на Сумщині
Протягом 20 березня російські окупанти обстріляли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Сумської ОВА.
Зазначється, що:
- Білопільська громада була під обстрілом практично протягом усього дня. Росіяни здійснили обстріл з САУ (7 прильотів), артилерійський обстріл (10 прильотів), обстріл зі ствольної артилерії (6 прильотів), мінометів – 26 прильотів.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів – 3 прильоти.
- Краснопільська громада: теж був мінометний обстріл – 10 прильотів, також ворожий БПЛА скинув 4 вибухові пристрої типу ВОГ.
Як інформують в ОВА, минулося без наслідків і жертв.
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