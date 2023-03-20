УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10275 відвідувачів онлайн
Новини
1 840 8

"Пошта Болгарії" призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

посилка

"Пошта Болгарії" ухвалила рішення про тимчасове припинення відправлення посилок до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії, яку наводить Actualno.

""Пошта Болгарії" тимчасово призупиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", - повідомили в компанії.

Як зазначається, причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення відправлень у транзитному аеропорту.

"Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України", - заявило видання.

Також читайте: Держпошта Литви призупинила відправку посилок до Росії

Автор: 

Болгарія (778) пошта (303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окрім екскрементів навоза і блювотіння наложним платежом
показати весь коментар
20.03.2023 22:36 Відповісти
Велика Росія та не менш велика БРСР - багаті країни Якось обійдуться без посилок з "голодаючої Європи"
показати весь коментар
20.03.2023 22:38 Відповісти
"Болгары восхитилисть"
показати весь коментар
20.03.2023 22:39 Відповісти
Білоруськи креветки під загрозою зникнення! Де Гретта (чи як ту зоозахисницю)?

Є такий анекдот:
- Кума, а давай я до тебе на вареники зайду!
- То заходь, куме!
- Так в тебе ж собака злий і не прив'язаний!
- Так ото ж!

Може ті посилки полякам згрузити на кордоні з БРСР і най вони самі "на вареники" спробують зайти?
показати весь коментар
20.03.2023 22:40 Відповісти
Посилки з загниваючого Заходу їм не потрібні.
показати весь коментар
20.03.2023 22:42 Відповісти
В білорусь явно йшли ананаси і креветки. а в мордор унитази і пральні машини.
показати весь коментар
20.03.2023 23:23 Відповісти
Давно пора. Нечего гейропейские продукты варварам жрать.
показати весь коментар
21.03.2023 05:48 Відповісти
 
 