"Пошта Болгарії" призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі
"Пошта Болгарії" ухвалила рішення про тимчасове припинення відправлення посилок до Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії, яку наводить Actualno.
""Пошта Болгарії" тимчасово призупиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", - повідомили в компанії.
Як зазначається, причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення відправлень у транзитному аеропорту.
"Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України", - заявило видання.
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Є такий анекдот:
- Кума, а давай я до тебе на вареники зайду!
- То заходь, куме!
- Так в тебе ж собака злий і не прив'язаний!
- Так ото ж!
Може ті посилки полякам згрузити на кордоні з БРСР і най вони самі "на вареники" спробують зайти?