"Пошта Болгарії" призупинила відправлення посилок до Росії та Білорусі

"Пошта Болгарії" ухвалила рішення про тимчасове припинення відправлення посилок до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії, яку наводить Actualno.

""Пошта Болгарії" тимчасово призупиняє прийом усіх видів відправлень до Росії та Білорусі", - повідомили в компанії.

Як зазначається, причиною цього стало зменшення можливостей транспортування, яке спричинило накопичення відправлень у транзитному аеропорту.

"Рішення було ухвалено через рік після того, як Росія розпочала війну проти України", - заявило видання.

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