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Новини Війна
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Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну, - Моравецький

моравецький

Європейцям слід посилити політичну волю для підтримки України. Настав час конфіскувати російське майно за кордоном для відбудови України.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться. Поразка України означала б поразку Заходу, поразку всього вільного світу... Після цього Росія почувалася б безкарною, і світ би змінився – настав би час непередбачуваності", - сказав Моравецький.

Він порівняв Путіна з Гітлером: "Як умиротворення в 1930-х, заохотило Гітлера до дій, так і поразка України заохотила б Путіна діяти далі, переконала б його нічого не боятися".

За словами Моравецького, Путін розраховував, що українці здадуться, виберуть мир і заплатять за нього будь-яку ціну. Він наголосив, що помилкою Путіна була недооцінка українців і їхньої готовності жертвувати життями заради своєї держави.

"Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі. Так само говорив Сталін... Треба чітко сказати, що фашист – це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Володимир Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України", - зазначив глава польського уряду.

Він висловив переконання, що європейці "зобов’язані протистояти російському фашизму, оскільки це є суттю європейської ідентичності". І, сьогодні українці нагадують європейцям, якою має бути Європа – з правом кожної людини на безпеку, свободу, демократію.

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Моравецький також указав на необхідність сильнішої політичної волі для підтримки України. Зокрема, настав час для конфіскації російського майна за кордоном, аби воно пішло на відбудову України.

"Жорстокі агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за збитки, завдані цією агресією. Сьогодні я хочу сказати всім лідерам Європи: настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", - констатував голова Ради міністрів Польщі.

Як зазначив Моравецький, трансатлантична співпраця довела, що НАТО на сьогодні є найефективнішим оборонним союзом, який коли-небудь існував.

"Без США і Польщі сьогодні вже не було б України", - наголосив польський прем’єр. І додав, що ключове значення для безпеки Європи матиме приєднання найближчим часом до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції. Він закликав країни Європи до збільшення видатків з бюджету на обороноздатність, нагадавши, що Польща зараз виділяє на це до 4% ВВП.

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Моравецький підкреслив, що Путін напав на Україну, оскільки був переконаний у слабкості Європи, але російський диктатор помилився. Утім, додав прем’єр Польщі, Європа ще не перемогла.

"Майбутнє Європи зараз твориться боротьбою українців, які також борються за нас. Українців треба підтримувати, їхній бойовий дух має бути для нас натхненням", - підсумував глава уряду Польщі.

Автор: 

Польща (8474) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+7
""Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі. Так само говорив Сталін... Треба чітко сказати, що фашист - це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Володимир Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України", - зазначив глава польського уряду."
Наконец то в Европе стали называть все своими именами....
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21.03.2023 02:08
+6
Круто. Здається так ***** ще ніхто не називав - своїм іменем, тобто учнем Гітлера і фашистом (до речі, німці, це не фашисти, вони - нацисти, не націоналісти). Щира подяка Панові Моравецькому за його позицію.
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21.03.2023 03:20
+5
Польща та Прибалти виявились самими адекватними у ЄС. Угорщина..... як й у 2у світову на сторону темну заглядає.... хоча вже не так відверто.
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21.03.2023 03:07
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""Росія продовжує брехливо звинувачувати українців у фашизмі. Так само говорив Сталін... Треба чітко сказати, що фашист - це людина, яка хоче знищити інші народи, яка порушує права людини і яка хоче розтоптати людську гідність. Фашистом сьогодні є Володимир Путін і всі ті, хто допомагають йому в російській агресії проти України", - зазначив глава польського уряду."
Наконец то в Европе стали называть все своими именами....
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21.03.2023 02:08 Відповісти
Міністерство юстиції України видало негативний юридичний висновок, щодо можливості реалізації майна Віктора Медведчука на території України, фактично заблокувавши процес конфіскації. Причина дуже проста - російська сторона з разі початку процедури конфіскації майна Медведчука пообіцяла вилучення майнових прав Зеленського на території Росії і припинення його прав на інтелектуальну власність і виплату роялті в ТОВ ''СТС Медиа
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21.03.2023 06:54 Відповісти
И ни грамма не удивили... Я еще в 19-м говорил, что все что зеля рассказывал про Пороха, он рассказывал про себя... Ну в его понимании все так и поступают... Его "Я же президент", то как он нарушал Конституцию, то как они в наглую воруют, как марадерят тысячами вагонов гуманитарку... И как проститутки готовы принимать со всех сторон, лишь бы платили...
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21.03.2023 07:49 Відповісти
Польща та Прибалти виявились самими адекватними у ЄС. Угорщина..... як й у 2у світову на сторону темну заглядає.... хоча вже не так відверто.
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21.03.2023 03:07 Відповісти
Так, як показала практика і час, мадяри після кацапів були і залишаються нашими ворогами. А що від них взяти, такіж самі як кацапи -угро-фіни і колись прийшли в Європу з Цапії.
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21.03.2023 05:50 Відповісти
Круто. Здається так ***** ще ніхто не називав - своїм іменем, тобто учнем Гітлера і фашистом (до речі, німці, це не фашисти, вони - нацисти, не націоналісти). Щира подяка Панові Моравецькому за його позицію.
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21.03.2023 03:20 Відповісти
ну... зараз вже визначають нацизм як різновид фашизму (фашизм + расизм = нацизм)... а так то да, класичний фашизм це італія часів муссоліні.
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21.03.2023 04:46 Відповісти
доречі пізніше вже під впливом 3-рейху в італії також почався расизм і утиски євреїв (до цього не було, навіть в уряді сиділи євреї) тоесть вони також стали нацистами... Такий от, каламбур...
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21.03.2023 04:49 Відповісти
как хорошо, что у поляков нет янелохмнесорокдва, дерьмака, падлюкина, отгогилашвиленного былданова, трахамонии, коликаклеты...
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21.03.2023 05:54 Відповісти
В польской политике полно говна (в т.ч. московских следов), в котором вы вряд ли захотите разбираться. Но если вдруг захотите: https://oko.press/mateusz-morawiecki-bajki-filmik
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21.03.2023 09:16 Відповісти
14:17, 20 марта 2023Экономика

Потери «Газпрома» в Европе предложили компенсировать россиянам

В Госдуме предложили изменить тарифы на газ из-за потерь «Газпрома» в Евросоюзе

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Газпром» зарабатывал на европейском рынке в несколько раз больше, чем на внутреннем, при сравнимых объемах поставок. Из-за потери значительной части зарубежных контрактов компания лишилась большей доли дохода, и компенсировать его можно за счет пересмотра тарифов на газ внутри страны. Такое решение обсуждается в думском комитете по энергетике
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21.03.2023 06:21 Відповісти
Так в этом ничего нового) Когда у нас газ был по 40 коп, в кацапии он был по 5 ржублей(1 грн 25 коп)
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21.03.2023 08:04 Відповісти
Европа не така вже і одностайна в підтримці України,теж саме і НАТО...Є країни ,які протилежно висловлюються або ставляться до війни нейтрально.
Найкращий спосіб захисту держави ,не надіятись на когось, а мати потужну свою власну армію.Як показала практика --кожен за себе воює. І не факт,що солдати німецькі ,чи французькі воювали б так відчайдушно за якусь країну.
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21.03.2023 06:23 Відповісти
Можливо зараз було б доречніше потратити ті кошти на закупівлю *********** для ЗСУ....
Бо коли дізнаєшся про недостатність звичайних ручних гранат у хлопців на нулі,
якось не до відбудови...
Нам би спочатку перемогти.....
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21.03.2023 06:37 Відповісти
Росіпя агресор -більше нічого не потрібно
Давно потрібно все було забрать
А то чеколи коли все сховають
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21.03.2023 08:01 Відповісти
В Україні "українська влада" обслуговувала та обслуговує олігархат, який тісно пов'язаний путіним та рашкою. От і подумайте - потрібна їм перемога над кацапстаном, всякі контрибуції, конфіскації,
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21.03.2023 08:10 Відповісти
думай-ТЕ....але не так як в 2019.....
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21.03.2023 08:16 Відповісти
п. Моравєцкій прочитав вчора лекцію в Німеччині, що таке шрьодерізм і 5-колона та їх наслідки для розвитку країни....
https://www.n-tv.de/politik/Morawiecki-Schroeder-brachte-Europa-in-existenzielle-Gefahr-article23998715.html "Es ist ein Versagen": Morawiecki: "Schröder brachte Europa in existenzielle Gefahr" - n-tv.de

але, на жаль, не всі німецькі політики почули та зрозуміли: Агент шольц телефонував з розшукуваним підсудним Педофілом путіним....
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21.03.2023 08:14 Відповісти
тобто війну не закінчили,бабло забрали, роздерибанили, і потім сидітимете на голій сраці з протягнутою рукою. класіка жанру
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21.03.2023 08:23 Відповісти
 
 