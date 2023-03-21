У Вишгородському районі сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій
На Київщині сьогодні знищують вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, пройде ліквідація ВНП. Може бути гучно.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.
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