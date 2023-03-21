У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА

Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці", - йдеться у повідомленні.

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