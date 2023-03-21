У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА
Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
"До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці", - йдеться у повідомленні.
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die Sonne #462265
показати весь коментар21.03.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 1
Vi Wa
показати весь коментар21.03.2023 11:39 Відповісти Мені подобається 0
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