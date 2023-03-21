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У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА

київ

Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"До нормалізації ситуації рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лівому березі Києва - високий рівень забрудненості повітря, - КМДА

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повітря (165) забруднення (244) КМДА (2365) Київ (19408)


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Пропоную краще провітрювання приміщень та активності на вулиці залишити а на власників забруднюючих автокорит та підприємств вдягнути протигази і хай так ходять доки не пересядуть на громадський транспорт. Бажаєш їздити на кориті? Їздь у протигазі.
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21.03.2023 09:54 Відповісти
меркель с зелёными и защитниками пингвинов уже довыё...
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21.03.2023 11:39 Відповісти
 
 