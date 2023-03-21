За підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було схвалено План заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами чергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності.

"Сьогодні прийнято важливі рішення для того, щоб на наші поля вийшла мирна сільськогосподарська техніка. Робимо усе можливе для проведення у нашій країні весняних польових робіт скрізь, де для цього є відповідні умови. Ми схвалили План заходів з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв", – сказав Резніков.

За словами Міністра оборони, вітчизняне оборонне відомство продовжить забезпечувати координацію, управління та взаємодію між органами влади, міжнародними партнерами та операторами протимінної діяльності. Це відбуватиметься у ході виконання заходів з очищення територій України від вибухонебезпечних предметів та інших завдань зі зменшення ризиків для населення та соціально-економічного розвитку постраждалих від російської агресії територій.

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На засіданні доведено спрощений порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів операторами протимінної діяльності на період дії правового режиму воєнного стану.

Крім того, опрацьовано процедури щодо визнання іноземних документів із кваліфікації фахівців з розмінування та їх відповідність національним вимогам.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

За попередніми оцінками, в дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

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