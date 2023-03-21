Найбільший платник податків Сумської області заявляє про тиск на бізнес

Адвокат компанії називає дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, "цілеспрямованим тиском на бізнес".

Сумське підприємство "Шервул" заявило про тиск на нього у зв'язку з відкритим провадженням через нібито несплату податків. Компанія від початку повномасштабного вторгнення частково перепрофілювала виробництво й відшиває спецформу для ЗСУ та Нацгвардії.

Діяльність підприємства, яке є найбільшим платником податків у Сумській області та фактично формує обласний та місцевий бюджети, було заблоковано Генпрокуратурою, йдеться у розслідуванні "СтопКору", про яке повідомляють "Факти".

Як стверджують у компанії "Шервул", підставою для блокування її діяльності стали 100 мільйонів гривень, які вона отримала на свої корпоративні рахунки з держбюджету як податкове відшкодування.

"Хай, може, спецслужби розберуться у цій ситуації. Ми - постачальники ЗСУ та Нацгвардії. Може, це роблять агенти Росії або шпигуни?.." - говорить у коментарі "СтопКору" заступник директора ТОВ "Шервул" Євген Овсієнко.

Він стверджує, що тиск на підприємство розпочався ще в листопаді-грудні 2021 року. Йому нібито зателефонував один знайомий і сказав, що через відшкодування ПДВ на велику суму у компанії будуть проблеми. Топ-менеджер "Шервула" запевняє, що працює згідно із законодавством.

За словами Овсієнка, компанію безпідставно намагаються "прив'язати" до справи, яку з 2020-2021 років вела у Києві Генпрокуратура спільно з Нацполіцією. Як ідеться у розслідуванні "СтопКору", у провадженні тоді фігурували конвертаційні центри та фірми, та "Шервул" з ними не був пов'язаний.

"Проте 22 грудня минулого року до Печерського райсуду надійшло клопотання про арешт майна фірми у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був прокурор Генпрокуратури Ігор Чорний. У січні 2023 року всі рахунки компанії було заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за ініціативи прокурора Чорного", - пишуть ЗМІ.

Адвокат "Шервула" Євген Страшок каже, що прізвище згаданого вище прокурора давно відоме підприємству, адже у 2019 році з його подання проти компанії "було здійснене фактично рейдерське захоплення". За словами адвоката, тоді було заблоковано рахунки, з яких виплачували зарплати співробітникам й з яких сплачували податки.

"Я наголошую на тому, що схема є не поодинокою. Вона працює на користь кишень деяких не зовсім чесних прокурорів. Тут чітко все прослідковується. Спочатку блокується діяльність підприємства, а вже потім намагаються так сказати "вирішити" це питання, і пропонують не зовсім законні методи", - говорить Страшок.

Він називає дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, "цілеспрямованим тиском на бізнес".

"Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання, ми зʼясували, що єдиний доказ причетності нашої компанії нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосереднього співробітника стратегічних розслідувань (Чорного - Ред.), де він зазначає свої припущення. Щодо доказів, обʼєктивних у матеріалах справи нами віднайдено не було", – заявляє Страшок.

Журналісти "СтопКору" намагалися поспілкуватися з Чорним щодо справи "Шервула" й навіть домовилися про зустріч з ним, та в останню мить плани прокурора змінилися, відтоді він не виходить на зв’язок.

ЗМІ стверджують, що адвокати компанії виграли апеляцію - суд розблокував корпоративні рахунки підприємства.

"В ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд чітко відобразив протиправність рішення Генпрокуратури. А гроші, які прокурори ГПУ вважають "здобутими злочинним шляхом", були таки повернуті підприємству на законних підставах", - йдеться у матеріалі ЗМІ.