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Новини
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Найбільший платник податків Сумської області заявляє про тиск на бізнес

бізнес,шервул

Адвокат компанії називає дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, "цілеспрямованим тиском на бізнес".

Сумське підприємство "Шервул" заявило про тиск на нього у зв'язку з відкритим провадженням через нібито несплату податків. Компанія від початку повномасштабного вторгнення частково перепрофілювала виробництво й відшиває спецформу для ЗСУ та Нацгвардії.

Діяльність підприємства, яке є найбільшим платником податків у Сумській області та фактично формує обласний та місцевий бюджети, було заблоковано Генпрокуратурою, йдеться у розслідуванні "СтопКору", про яке повідомляють "Факти".

Як стверджують у компанії "Шервул", підставою для блокування її діяльності стали 100 мільйонів гривень, які вона отримала на свої корпоративні рахунки з держбюджету як податкове відшкодування.

"Хай, може, спецслужби розберуться у цій ситуації. Ми - постачальники ЗСУ та Нацгвардії. Може, це роблять агенти Росії або шпигуни?.." - говорить у коментарі "СтопКору" заступник директора ТОВ "Шервул" Євген Овсієнко.

Він стверджує, що тиск на підприємство розпочався ще в листопаді-грудні 2021 року. Йому нібито зателефонував один знайомий і сказав, що через відшкодування ПДВ на велику суму у компанії будуть проблеми. Топ-менеджер "Шервула" запевняє, що працює згідно із законодавством.

За словами Овсієнка, компанію безпідставно намагаються "прив'язати" до справи, яку з 2020-2021 років вела у Києві Генпрокуратура спільно з Нацполіцією. Як ідеться у розслідуванні "СтопКору", у провадженні тоді фігурували конвертаційні центри та фірми, та "Шервул" з ними не був пов'язаний.

"Проте 22 грудня минулого року до Печерського райсуду надійшло клопотання про арешт майна фірми у кримінальному провадженні від 29 вересня. Ініціатором подання був прокурор Генпрокуратури Ігор Чорний. У січні 2023 року всі рахунки компанії було заарештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за ініціативи прокурора Чорного", - пишуть ЗМІ.

Адвокат "Шервула" Євген Страшок каже, що прізвище згаданого вище прокурора давно відоме підприємству, адже у 2019 році з його подання проти компанії "було здійснене фактично рейдерське захоплення". За словами адвоката, тоді було заблоковано рахунки, з яких виплачували зарплати співробітникам й з яких сплачували податки.

"Я наголошую на тому, що схема є не поодинокою. Вона працює на користь кишень деяких не зовсім чесних прокурорів. Тут чітко все прослідковується. Спочатку блокується діяльність підприємства, а вже потім намагаються так сказати "вирішити" це питання, і пропонують не зовсім законні методи", - говорить Страшок.

Він називає дії правоохоронців, які розпочали провадження проти компанії, "цілеспрямованим тиском на бізнес".

"Вивчивши матеріали, які надходили під час розгляду клопотання, ми зʼясували, що єдиний доказ причетності нашої компанії нібито ухилення від сплати податків, є рапорт безпосереднього співробітника стратегічних розслідувань (Чорного - Ред.), де він зазначає свої припущення. Щодо доказів, обʼєктивних у матеріалах справи нами віднайдено не було", – заявляє Страшок.

Журналісти "СтопКору" намагалися поспілкуватися з Чорним щодо справи "Шервула" й навіть домовилися про зустріч з ним, та в останню мить плани прокурора змінилися, відтоді він не виходить на зв’язок.

ЗМІ стверджують, що адвокати компанії виграли апеляцію - суд розблокував корпоративні рахунки підприємства.

"В ухвалі, де скасовується арешт рахунків, апеляційний суд чітко відобразив протиправність рішення Генпрокуратури. А гроші, які прокурори ГПУ вважають "здобутими злочинним шляхом", були таки повернуті підприємству на законних підставах", - йдеться у матеріалі ЗМІ.

Автор: 

бізнес (1970) Сумська область (3541)


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Топ коментарі
+9
Мабуть з яйцеголовим міністром не діляться
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21.03.2023 10:15
+7
Вимоги одні. Всі повинні лягти під Єрмака.
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21.03.2023 10:49
+6
Як це схоже на зелених ************** мародерів. В будь-який засіб зробити гидоту Україні та ЗСУ, щоб виконати оманським домовленності перед пуйлом, та й ще заробити на цьому так , щоб онукам залишилось.
Зрадити, продати, нашкодити, вкрасти пробільше- ось девіз зеленої сволоти
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21.03.2023 10:20
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Мабуть з яйцеголовим міністром не діляться
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21.03.2023 10:15 Відповісти
Поки йде війна податковой треба мародерити !
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21.03.2023 10:17 Відповісти
Як це схоже на зелених ************** мародерів. В будь-який засіб зробити гидоту Україні та ЗСУ, щоб виконати оманським домовленності перед пуйлом, та й ще заробити на цьому так , щоб онукам залишилось.
Зрадити, продати, нашкодити, вкрасти пробільше- ось девіз зеленої сволоти
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21.03.2023 10:20 Відповісти
Прокурору Чорному вручити повістку.
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21.03.2023 10:20 Відповісти
Схеми часів яника "живуть та процвітають"...
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21.03.2023 10:22 Відповісти
О, знову "інвест-няні"
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21.03.2023 10:22 Відповісти
Живу на Сумщіні, а про такого "найбільшого платника податків" як ТОВ "Шервул" вперше чую. Виходить що такі гіганти як "Укрнафта", "Хімпром", "Фрунзе" це якась муйня в порівнянні з ТОВ "Шервул".
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21.03.2023 10:30 Відповісти
Укрнафта збиткова, тому як найб1льшим платникот податк1в точно не э
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21.03.2023 10:41 Відповісти
о так, де ж ті темні часи баригі-марадьора, коли Укрнафти, Нафтогази були найбільшими донорами бюджету....
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21.03.2023 10:48 Відповісти
Це фаші фантазії, які не мають ніякого відношення до реальності.
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21.03.2023 11:02 Відповісти
розмір цехів підприємства не завжди дорівнює розміру його прибутків та, відповідно, сплачених податків. Хімпром та Фрунзе давно збиткові, крім того Фрунзе в рамках мутних схем давно поділено на купу дрібних ТОВок і не є єдиною юр. особою. Укрнафта зареєстрована в Києві і там же сплачує податки. Я би швидше здивувався, що цей Шервул (про який я теж нічого не чув) вищий за Крамейю, Гуалу, Технологію, Талан, але можливо зараз під час війни саме так склалась коньюнктура.
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21.03.2023 10:45 Відповісти
Не буду нічого казати про Фрунзе і Хімпром, можливо Ви краще освідчені, але по Укрнафті не погоджуся. Укрнафта в якій я працюю, платить податки в місцеві бюджети області, розміри податків структурних підрозділів Укрнафти в порівнянні з якимось Шервулом колосальні.
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21.03.2023 11:00 Відповісти
ТОП-10 найбільших платників податків Сумської області

1. НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
2. АТ «Укрзалізниця»
3. ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»
4. АТ «Сумиобленерго»
5. ПАТ «Сумихімпром»
6. ПрАТ «Монделіс Україна»
7. АТ «Укргазвидобування»
8. АТ «СМНВО-Інжинирінг»
9. ТОВ «Торговий Дім «УкрРосХим»
10. ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»
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21.03.2023 14:43 Відповісти
це дані за 2021 рік, неактуальні.
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21.03.2023 16:45 Відповісти
Саме так але за рідкісним винятком ситуація не змінилася. Можете знайти і свіжішу інформацію різниця буде не принципова.
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21.03.2023 19:20 Відповісти
ну наскільки я знаю, наприклад Якобз з Монделізом були істотно пошкоджені на початку 2022 року. Не знаю чи відновили вони повноцінну діяльність. Принаймні ті "Корони", що зараз продаються в Україні - польські, а не тростянецькі
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22.03.2023 17:26 Відповісти
Якобз з Монделізом в Тростянці предсталене фактично одним підприємством. Повністю знищений склад але підприємство працює. Теж саме можу сказати і по КГПЗ ПАТ"Укрнафта".
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22.03.2023 18:43 Відповісти
Нагадайте мені, хто там підписував указ "Про заходи щодо протидії рейдерству"? Хто клявся захищати бізнес?
Але це не на часі. Бо не втік.
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21.03.2023 10:31 Відповісти
О да! відшкодування ПДВ, знаєм плавали. Не відщебнув із відшкодуваня 15%-20% на лапу місцевому князьку - чекай на маски шоу.
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21.03.2023 10:34 Відповісти
Вимоги одні. Всі повинні лягти під Єрмака.
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21.03.2023 10:49 Відповісти
"не зовсім чесні прокурори"
"не зовсім законні методи"

заражене суспільство, лікуватись нам і лікуватись.
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21.03.2023 10:56 Відповісти
Кончені правителі
реально "хто був ніким той стане всім "
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21.03.2023 11:02 Відповісти
найбільший платник податків області - швейна фабрика????
***...як це сумно
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21.03.2023 12:52 Відповісти
ТОВ "Шервул" це не фабрика, а якись цех і однозначно НЕ "найбільший платник податків в Сумській області". Це маячня, але хтось хоче привернути увагу до цієї справи.
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21.03.2023 14:35 Відповісти
ТОВ "Шервул" однозначно НЕ "найбільший платник податків в Сумській області". Це маячня, але хтось хоче привернути увагу до цієї справи.
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21.03.2023 14:31 Відповісти
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ АБО ПИТАННЯ НА Х У Я РОБЛЯТЬСЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ВКИДИ.

ТОП-10 найбільших платників податків Сумської області

1. НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
2. АТ «Укрзалізниця»
3. ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»
4. АТ «Сумиобленерго»
5. ПАТ «Сумихімпром»
6. ПрАТ «Монделіс Україна»
7. АТ «Укргазвидобування»
8. АТ «СМНВО-Інжинирінг»
9. ТОВ «Торговий Дім «УкрРосХим»
10. ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА»
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21.03.2023 14:44 Відповісти
 
 