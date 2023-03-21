Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю

Лідер КНР Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Китай цьогоріч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Сі Цзіньпін повідомив, що запросив Путіна відвідати Китай цього року з візитом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

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