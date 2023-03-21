Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю
Лідер КНР Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Китай цьогоріч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Сі Цзіньпін повідомив, що запросив Путіна відвідати Китай цього року з візитом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 березня у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар21.03.2023 10:34
+15 Vasyl Humeniuk
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+14 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.03.2023 10:50
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Я про "свіжий" ковід;😀
И да, такое уже было в истории. Когда московия под Китаем лежала.
P. S. путин-*****, международньій преступник.
РФ- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре/бутьілке.
*****&рф&кацап - ПНХ.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Обвинение МКС, это только один из судов по которым Путин и его шайка будут проходить, еще трибунал ООН впереди.
Что бы они проходили, их сначала надо арестовать и туда доставить. А это сомнительно.
Pozdrawiam.