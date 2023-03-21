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Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю

путін,сі,цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Китай цьогоріч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Сі Цзіньпін повідомив, що запросив Путіна відвідати Китай цього року з візитом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня у Кремлі розпочалася зустріч російського диктатора Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Також читайте: Китай та Росія мають багато однакових або схожих цілей, - Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним

Автор: 

Китай (4501) путін (23750) росія (64911) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+16
Вагнерівці мочать китайців в ЦАР. Яка чудова ілюстрація до візиту Сі...
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21.03.2023 10:34
+15
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Особу на яку виписано ордер на АРЕШТ в міжнародному суді лідер Китаю запросив до себе в країну. Питання то хто тоді лідер Сі!?
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21.03.2023 10:39
+14
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21.03.2023 10:50
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Притулок?
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21.03.2023 10:27 Відповісти
Єслі шо, то приїзди? Хто ж його випустить, щоб втік?
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21.03.2023 11:00 Відповісти
таки злигались скотиняки 👿
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21.03.2023 11:02 Відповісти
в Ухань...
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21.03.2023 10:29 Відповісти
в Харбін. там багато русні тусує.
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21.03.2023 10:37 Відповісти
На Даманський, буде показувати, звідки готувався напад.
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21.03.2023 10:52 Відповісти
Я не про це

Я про "свіжий" ковід;😀
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21.03.2023 11:15 Відповісти
"Будете у нас на Колыме"...
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21.03.2023 10:55 Відповісти
А награду за поимку путина международный криминальный суд не назначил?)
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21.03.2023 10:30 Відповісти
Будет вручать документ на царствие своему вассалу?

И да, такое уже было в истории. Когда московия под Китаем лежала.
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21.03.2023 10:30 Відповісти
На верхньому фото міжнародний злочинець-нелюдь ***** й його посібник чи вже хозяїн.
P. S. путин-*****, международньій преступник.
РФ- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре/бутьілке.
*****&рф&кацап - ПНХ.
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21.03.2023 10:54 Відповісти
Не знаю даже что и думать про вас Петро, вы либо *банутое создание или же русская свинособака?!(
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21.03.2023 11:05 Відповісти
Это русская свинособака, которая сегодня зарегистрировалась.
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21.03.2023 11:11 Відповісти
Только после нижнего фото результат в виде Химарсов между русских рог, а на верхнем фото международный преступник пытается отбелиться.
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21.03.2023 11:10 Відповісти
Так так ,повна Макітра вати
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21.03.2023 11:13 Відповісти
Ти что тут забыл, лапоть?
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21.03.2023 11:18 Відповісти
+100500! Ясак на сбор подати с лаптеногих и отправки Императору.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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21.03.2023 10:51 Відповісти
С вещами. Бесплатное проживание в трудовом лагере на границе с Монголией....
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21.03.2023 10:31 Відповісти
А вата уже ничего не заявляет, вата под шконкой молча сидит. Да и тут намедни выяснилось, что превосходство российской экономики над украинской было фейковым, а тарифы на коммуналку оказались в разы ниже на оккупированных территориях, что москалям пришлось поднимать на оккупированных территориях коммуналку до уровня всероссийской.
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21.03.2023 11:06 Відповісти
Вісь зла сформувалася,пора вимикатися усьому демокраитичному світові посправжньому,бо поодиночці нас всіх знищать ці виродки
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21.03.2023 10:32 Відповісти
Може він там його ''прищучить''
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21.03.2023 10:32 Відповісти
Було б не погано але ***** засцить їхати, підішле двійника.
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21.03.2023 10:56 Відповісти
Якого з?
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21.03.2023 10:32 Відповісти
Приїдуть всі 666 двійників путіна та 144000 справжніх.
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21.03.2023 10:39 Відповісти
..навічно
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21.03.2023 10:32 Відповісти
Кращий мирний план Китаю це запросити ліліпутіна до себе та перед цим ратифікувати Римський статут... Мрії.
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Скоро ты х¥й без соли жрать будешь упырь, вот тогда и поговорим о изоляции свинособака.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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21.03.2023 10:55 Відповісти
Он кичится тем, что русские легли под внешнее управление китайцами.
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21.03.2023 11:13 Відповісти
Ну если называть ускоренную дойку рашки Китаем за гроши "скорее наоборот", то на здоровье. Экономика от этого у рашки не оживёт.
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21.03.2023 10:55 Відповісти
к хану на поклон кацапи и раньше ездили.история циклична.
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21.03.2023 10:56 Відповісти
Ага! А найкраще буде так: запросять Путіна з Мішустіним у Китай Там Путіна "пов"яжуть і здадуть в Гаагу за домовленістю що Захід не буде заважать окупації Сибіру А Мішустіну дадуть "ярлик на княжіння" і призначать "головним баскаком" Московського улусу!
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21.03.2023 11:31 Відповісти
Вініпух буде рятувати *****, як ***** рятувало асада.
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21.03.2023 12:12 Відповісти
З чемоданами
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Вагнерівці мочать китайців в ЦАР. Яка чудова ілюстрація до візиту Сі...
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21.03.2023 10:34 Відповісти
Китайців багато, а путін 1...
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21.03.2023 10:35 Відповісти
путінів багато - 01,02,03,04.
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21.03.2023 10:39 Відповісти
два п..дора роблять 69
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21.03.2023 10:38 Відповісти
Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Особу на яку виписано ордер на АРЕШТ в міжнародному суді лідер Китаю запросив до себе в країну. Питання то хто тоді лідер Сі!?
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21.03.2023 10:39 Відповісти
Так Китай статут не ратифицировал. Как и США к слову.
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21.03.2023 10:41 Відповісти
Ваше "к слову" совершенно не по теме. США международного преступника к себе не приглашало, а если б и пригласило, то всё-равно б задержали.

Обвинение МКС, это только один из судов по которым Путин и его шайка будут проходить, еще трибунал ООН впереди.
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21.03.2023 11:19 Відповісти
Ну, это еще бабка на двое сказала.

Что бы они проходили, их сначала надо арестовать и туда доставить. А это сомнительно.
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21.03.2023 12:35 Відповісти
Ху#ло может туда насовсем уехать. Останутся в параше двойники, чемоданы и говно.
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21.03.2023 10:41 Відповісти
с вєщамі на виход
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21.03.2023 10:42 Відповісти
На ПМЖ?
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21.03.2023 10:42 Відповісти
Якась заплутана східна інтрига. Нащо одному діду другий дід,ще й геть попалений? Многоходовочкі ,нах.
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21.03.2023 10:45 Відповісти
Віні-Пух теж ведмідь, хоче ведмедицю Росію рачки покористувати трохи)
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21.03.2023 10:58 Відповісти
Ему ресурсы на халяву нужны. РФ сейчас свои ресурсы Китаю продает себе в убыток. Потому что цену ставит Китай.
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21.03.2023 12:37 Відповісти
- Лазіць на карачках как сабака будішь у меня, лізать пола будішь. (Сі)
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21.03.2023 10:49 Відповісти
Китайці можуть і отруїти хутина своею китайською медициною По заказу США
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21.03.2023 10:50 Відповісти
Ну по заказу вряд ли, а по личным соображениям вполне могут.
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21.03.2023 12:40 Відповісти
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21.03.2023 10:50 Відповісти
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21.03.2023 10:50 Відповісти
"Єхай! Єхай нах*й!"
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21.03.2023 10:53 Відповісти
в качестве «Китайская прислуга» (中国女仆), ?
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21.03.2023 11:07 Відповісти
схорониться мне надо,от джентльменов удачи
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21.03.2023 11:15 Відповісти
НАЗАВЖДИ!
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21.03.2023 11:24 Відповісти
синь ******* пригласил *******
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21.03.2023 11:28 Відповісти
Заберёт ***** к себе, чтобы не сбежал.
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21.03.2023 11:44 Відповісти
В Китай и навсегда!
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21.03.2023 11:55 Відповісти
Товарищ Си-сказал "Соси" И товарищу Си,судя по всему-понравилось
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21.03.2023 12:00 Відповісти
Жребий, поди, бросают, кому ехать
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21.03.2023 12:00 Відповісти
Рішення про початок третьої світової узгоджене.
Pozdrawiam.
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21.03.2023 12:07 Відповісти
Не будет никакой третей мировой. Она невыгодна никому, особенно Китаю.
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21.03.2023 12:42 Відповісти
Напевно треба потрошки зачиняти двері китайському продукту і бізнесу в Україну.
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Тесть колись працював на Далекому Сході і розповідав, як китайці палками ******* русню, яка їздила до них по товари. Проганяли через такий собі "коридор позора".
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21.03.2023 12:32 Відповісти
 
 