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Вночі та вранці росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області - Середино-Будської, Білопільської, Есманської та Новослобідської.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Середино-Будська громада: вчора вночі був обстріл з мінометів (3 прильоти).

Есманська громада: вночі ворог бив із САУ (4 прильоти).

Білопільська громада: вночі зафіксовано обстріл з артилерії – 2 прильоти. Обстріл продовжився зранку – 6 прильотів.

Новослобідська громада: був артобстріл – 1 прильот.

На щастя, без втрат та ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Сумська область (3541)


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