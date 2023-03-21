Вночі та вранці росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, - ОВА
Вночі та вранці росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області - Середино-Будської, Білопільської, Есманської та Новослобідської.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Середино-Будська громада: вчора вночі був обстріл з мінометів (3 прильоти).
Есманська громада: вночі ворог бив із САУ (4 прильоти).
Білопільська громада: вночі зафіксовано обстріл з артилерії – 2 прильоти. Обстріл продовжився зранку – 6 прильотів.
Новослобідська громада: був артобстріл – 1 прильот.
На щастя, без втрат та ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
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